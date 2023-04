Man Machine Industry: veröffentlichen das Video zu „Where Angels Die“

Die schwedischen Heavy/Thrashers von Man Machine Industry haben die CD-Version ihrer neuen EP Eschaton II. Judgment Day über GMR Music Group veröffentlicht! Dies ist der zweite Teil der EP/Mini-Album-Trilogie, die im Abstand von etwa einem Jahr veröffentlicht wird. Nach dem gefeierten Eschaton I. Reckoning Day (2022) enthält das neue Werk sieben Tracks, die euch den Kopf verdrehen werden!

Ein offizielles Video zum Song Where Angels Die – von Mastermind J. Bergman als „der intensivste Song, den ich je geschrieben habe“ bezeichnet – ist bereits auf dem YouTube-Kanal von GMR verfügbar!

Wenn J. Bergman in Eschaton I. Reckoning Day mit dem legendären Sänger Dave Hill von Demon duettiert, setzt sich die Tradition in Eschaton II. Judgment Day fort, als er sich mit David White von der Old School Thrash Metal-Band Heathen auf R.I.P duettiert – einem Song, der ebenso thrashig wie melodisch ist.

Das Hauptthema von Eschaton II. Judgment Day ist das Ende der Welt. Der Sound ist stark, kraftvoll, energisch, aggressiv und melodisch wie nie zuvor! Wenn du ein Fan von Megadeth, Judas Priest und Machine Head bist – das ist die Platte für dich!

MMI ist das Soloprojekt des Produzenten/Komponisten/Frontmanns J. Bergman, der eine Karriere als Schlagzeuger für Slapdash (Nuclear Blast Records) und Rosicrucian (Black Mark Prod) hinter sich hat. Die Diskografie von MMI umfasst das Debüt Box Of Horrors (2016, KMP), gefolgt von Reborn (2018, GMR Music) und Doomsday Clock (2020, GMR Music). MMI trat mit zwei Videos im PS3/XBox-Videospiel The Darkness auf, während man ihn neben Motörhead auch in Viktor Vrans Spiel Through The Ages-The Overkill Edition sehen kann.

Eschaton II. Judgment Day wurde von J. Bergman im Studio Killing Machine produziert, aufgenommen und gemischt. Mastering von Erik Mårtensson bei Mass Destruction Production. Alle Instrumente gespielt von J. Bergman außer: Gesang bei David White in R.I.P, Gitarre bei Oscar Mander in Judgment Day, Gesang von Präsident Doomsday in March Of Judgment und Judgment Day von Jens C. Mortensen. Design und Layout von J. Bergman. Bandlogo von J. Bergman. Foto von Mattias Johansson. Anbei könnt ihr das Artwork von Anders Plassgård bewundern.

Eschaton II. Judgment Day Tracklist:

1. March Of Judgment

Music by J. Bergman

2. Where Angels Die

Music & Lyrics by J. Bergman 3. R.I.P (feat. David White) Music by J. Bergman. Lyrics by J. Bergman/David White

4. The Sniper

Music & lyrics by J. Bergman/Erik Mårtensson

5. Power Trip

Music & lyrics by J. Bergman

6. A World Set On Fire

Music & lyrics by J. Bergman

7. Judgment Day (feat. Jens Mortensen)

Music by Oscar Mander. Lyrics by J. Bergman/Jens C. Mortensen

Man Machine Industry online:

Website

Facebook

Instagram