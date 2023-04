Panic Attack!: Hommage an Old School Heavy Metal in der neuen EP „Don’t Stop“

Der norwegische Hardcore Metal-Band Panic Attack! hat ihre neue EP Don’t Stop via Music-Records veröffentlicht! Panic Attack! halten die Wurzeln des Heavy Metal mit seinem rohen klassischen Metal-Sound am Leben. Fans von Old School Heavy- Metal werden die traditionalistische Herangehensweise der Band an das Genre zu schätzen wissen. Die neue EP ist vollgepackt mit frischen neuen Songs, die man am besten mit einem kühlen Bier in einer Metal-Bar genießt. Don’t Stop haucht dem Heavy Metal ein dringend benötigtes neues Leben ein, indem es lebhaft, energisch und manchmal geradezu hektisch ist.

Panic Attack! veröffentlichten im Dezember letzten Jahres auch das Musikvideo zu Meh (Stuck In This Town) von der EP. Das Video zeigt perfekt den Geist der Musik der Band, indem es verrückte Bilder zeigt und (nicht so) subtile Anspielungen auf die Geschichte des Heavy Metal enthält.

Der Sound von Panic Attack! lässt sich am besten als „Speed-Crush“ beschreiben. Musik, die wie eine rasante Verfolgungsjagd mit drohendem Crash klingt. Die Musik von Panic Attack! ist für Menschen am Rande von Leben und Tod. Die Texte repräsentieren ein Leben in bipolarer Depression, Verwirrung, Wut, Drogenmissbrauch, Selbstmordgedanken/-versuchen, Selbstzerstörung und mehr. Inmitten der Dunkelheit der Musik gibt es eine unterschwellige, aber klare Botschaft der Hoffnung und des Glaubens, dass wir uns selbst an einen besseren Ort bringen können. Die Mitglieder von Panic Attack! haben einen Hintergrund in Punk, Black-Metal, Jazz und Stand-up-Comedy.

Don’t Stop Tracklist:

1. Talkin Bag

2. Don’t Stop

3. On The Train (With You)

4. Meh (Stuck In This Town)

5. Chupacabra Girl

6. Satan Is Waitin

7. Spotburner

8. Krockodill Cafe

9. Panic Attack (OFF! band cover)

10. Black Thoughts (OFF! band cover)

11. Tweeker

12. Holding On

13. Socks

Don’t Stop wurde von Geir Helge Christiansen im Fallos DI Studio in Hollyvåg, Stavanger, Norwegen, aufgenommen, bearbeitet und gemischt. Die EP wurde von Maor Appelbaum bei Maor Appelbaum Mastering in Kalifornien, USA, gemastert. Live-Bandfoto von Toffa Berg. Foto der Rückseite der 3 Männer, von Erik Furulund. 3 Männer, gemalt von David Leigh Pickett in der Tou-Szene in Stavanger, Norwegen. Anordnung der CD-Einsteckkarte und Grafikdesign von Kjetil Brandsdal bei Drid Machine in Stavanger, Norwegen. Textblatt, Credits, Dankesworte und alle schriftlichen Informationen von David Leigh Pickett. Coverart & Bandlogo von Gediminas Kiaune bei Manum Diaboli Art in Siauliai, Litauen. Das Musikvideo Meh wurde von Erik Furulund in seinem supergeheimen Studio in Stavanger, Norwegen, gedreht und bearbeitet.

Panic Attack! sind:

David Leigh Pickett – Gesang

Edvard Andreas Feed – Gitarre

Per Oskar Storholm – Bass

Alf Morten Bjornsen – Schlagzeug

