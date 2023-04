Die griechische Doom Metal-Band StartTheMonkey veröffentlichte Why, den wütendsten Song ihrer kommenden LP Urban Psyche am 28. April über Electric Talon Records.

Als Opener der EP setzt Why die Bühne für die insgesamt dunkle und wütende Atmosphäre der EP. Das langsame und doch aggressive Riffing gepaart mit Iasonas Gousas’ wütendem Gesang macht Why zu einem einzigartigen Hörerlebnis. In dem Lied geht es darum, Wut auf die Heuchelei westlicher Regierungen zu projizieren, während der Text aus dem Gefühl der Musik selbst stammt. Im Video zu Why verwendet StartTheMonkey Stock Footage, um die Brutalität des Kapitalismus und die allzu oft normalisierte moderne Lebensweise zu zeigen.

StartTheMonkey bereiten sich darauf vor, „urbane Negativität“ in Form von Urban Psyche, der lang erwarteten LP der Band, die am 5. Mai über Electric Talon Records veröffentlicht wird, auf die Massen loszulassen. Mit Urban Psyche hebt die Band hervor, dass es eine einzigartige Art von Dunkelheit und Depression gibt, die mit dem Leben in einem Großstadtgebiet verbunden ist. Das griechische Gesetz betont, dass die depressive Seite des Lebens in städtischen Gebieten mehr beinhaltet als nur eine gewöhnliche Depression. Es gibt bestimmte Emotionen in diesen Zuständen, die den inneren Frieden stören, diese Emotionen neigen dazu, das eigene Leben zu beherrschen. Dieser Zustand der Depression versetzt einen in eine Art Blase, aus der man Angst hat, zu entkommen. Es gibt offensichtliche Wut, die auf depressive Gefühle und deren Ursache gerichtet ist.

Die Zuhörer können die Lösung von StartTheMonkey zur Flucht erfahren, wenn Urban Psyche herauskommt.

Urban Psyche ist als DigiPak, Kassette und digital auf der Bandcamp-Seite des Labels erhältlich. Hier vorbestellen: https://bit.ly/3Gw2nFU

