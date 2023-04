StartTheMonkey: enthüllen Details zur kommenden LP „Urban Psyche“, veröffentlichen die Single „Cave“

Die griechische Doom Metal-Band StartTheMonkey wird mit ihrem neuen Album Urban Psyche eine tödliche Dosis „urbaner Negativität“ auf die Massen loslassen. Das mit Spannung erwartete Album in voller Länge wird am 5. Mai über Electric Talon Records veröffentlicht.

Mit Urban Psyche heben StartTheMonkey hervor, dass es eine besondere Art von Dunkelheit und Depression gibt, die mit dem Leben in einer urbanen Realität verbunden sind. Die Band betont, dass es sich nicht um gewöhnliche Depressionen handele, sondern um spezifische Emotionen, die Menschen von der individuellen Gelassenheit distanzieren, bis hin zur Zerstörung ihres Lebens. Der Zustand der Depression versetzt die Menschen in eine Art Blase, aus der sie Angst haben zu entkommen. Es gibt auch eine offensichtliche Wut, die auf Depressionen und ihre Ursachen gerichtet ist. StartTheMonkey nutzen Dissonanz geschickt zu ihrem Vorteil, um mit der Single Cave die rein wütende Seite der Depression einzufangen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Band sagte bezüglich des Liedes;

‘Depressionen bringen uns nicht nur unserem inneren Selbst näher, sondern erwecken in unserem Geist Dämonen, die wir verzweifelt zu bekämpfen versuchen, oft mit einer Niederlage. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es möglich ist, aus diesen Situationen herauszukommen.’

Die Zuhörer werden verstehen, wie StartTheMonkey diese Flucht liefern, sobald Urban Psyche veröffentlicht wird.“

Die Vorbestellung von Urban Psyche ist auf Bandcamp verfügbar: https://bit.ly/3Gw2nFU

StartTheMonkey ist eine Doom Metal-Band aus Athen, die im Mai 2017 gegründet wurde. Nach einer Reihe von Besetzungswechseln besteht die Band nun aus dem Gitarristen Dionusis Kiamos, dem Schlagzeuger George Papaioannou, dem Bassisten Manos Analabidakis und dem Sänger/Flötisten Iasonas Gousas. Die Band debütierte 2020 mit einer Zwei-Song-EP mit dem Titel The Start Of The Monkey.

Aufgrund der Pandemie und insbesondere der Situation in Griechenland konnten StartTheMonkey ihre Musik nicht auf die Bühnen bringen, also stürzten sie sich in das Schreiben des Albums Urban Psyche. Das Album besteht aus sieben Tracks, die durch die negativen Emotionen verbunden sind, die man in der urbanen Realität lebt, die aus persönlichen Erfahrungen oder denen anderer Menschen stammen.

Urban Psyche Tracklist:

1. Why

2. Cave

3. Follow Through

4. Deadly Crime

5. PASSAGE I

6. Strength Of Suicide

7. By The Creek

Urban Psyche wurde von StartTheMonkey geschrieben und arrangiert. Es wurde von Dionisis Kiamos in den A11 Studios aufgenommen. Gemischt und gemastert wurde von Kostas Gerochristos in den Audiocult Studios. Das Album wird von StartTheMonkey produziert. Das Artwork stammt von Haris Tsikleas.

StartTheMonkey sind:

Iasonas Gousas – Gesang, Flöte

Dionisis Kiamos – Gitarre

Manos Analabidakis – Bass

Giorgos Papaioannou – Schlagzeug

StartTheMonkey online:

Facebook

Instagram