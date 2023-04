Frantic Amber: unterzeichnen bei Fireflash Records und kündigen neue Single „Black Widow“ für den 21.04. an

Frantic Amber ist eine 6-köpfige Melodic-Death-Metal-Band aus Stockholm, die von fünf unglaublichen Musikerinnen angeführt wird. Sie gelten als eine der vielversprechendsten und aufstrebendsten Extrem-Metal-Bands aus Skandinavien.

Frantic Amber begannen mit der Veröffentlichung ihrer EP Wrath Of Judgement, gefolgt von den beiden von Kritikern hochgelobten Studioalben Burning Insight und Bellatrix. Ihr einzigartiger Sound ist eine intensive Mischung aus brutalen Riffs und filigranen Melodien kombiniert mit aggressivem Growl-Gesang. Frantic Amber spielten eigene Headliner Tourneen sowie als Support für Bands wie Six Feet Under und Entombed A.D. Sie überzeugten auf Festivals wie dem Sweden Rock und dem Wacken Open Air, tourten in Skandinavien und in ganz Europa durch Ländern wie Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, der Tschechischen Republik, den Niederlanden, Belgien, Polen, Bulgarien, Rumänien, der Slowakei, Kolumbien und Russland.

Gestern gaben Frantic Amber das Signing bei Fireflash Records (Holy Moses, Mezzrow, Mystic Circle u.a.) bekannt, wo die Band ihre kommenden Werke veröffentlichen wird. „Wir sind begeistert und freuen uns darauf, diese neue Reise anzutreten und werden unsere kommenden Singles und das neue Studioalbum unter der Leitung von Markus Wosgien und seinem Label veröffentlichen. Vielen Dank, dass ihr an uns glaubt und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch“, kommentiert die Band. „Ich habe Frantic Amber durch meine wunderbare Frau Nicole kennengelernt, die ein großer Fan von ihnen ist und ihr letztes Album Bellatrix in unserem Home-Office auf Dauerrotation spielte. Als ihr Schlagzeuger Mac nun als Session-Drummer bei Mezzrow einsprang, lernten wir uns kennen und spürten die richtige Chemie und Begeisterung. Ich war beeindruckt von der Do-it-yourself-Einstellung der Band und dem Erfolg, den sie bereits erreicht haben“, fügt Markus Wosgien von Fireflash Records hinzu.

Die erste Veröffentlichung von Frantic Amber auf Fireflash Records wird ihre neue Single Black Widow sein, die am 21. April erscheinen wird.

Pre-Save: https://lnk.to/FranticAmberBlackWidow

Frantic Amber wurde 2008 in Stockholm als Projekt von der Gitarristin Mary Siebecke mit der Absicht gegründet, Metal mit weiblichen Mitgliedern zu spielen. Am Anfang war es ein Experiment durch verschiedene Genres und mit cleanem Gesang. Erst 2010, als die dänische Balletttänzerin Elizabeth Andrews für den extremen Gesang und die japanische Gesangs- und Gitarrenlehrerin Mio Jäger für die Leadgitarre und das Haupt-Songwriting rekrutiert wurden, begann der Sound von Frantic Amber seine heutige Form anzunehmen.

Ihre Musik lässt sich am besten als melodischer Death Metal mit Thrash, Black, Progressive, klassischem Heavy Metal und symphonischen Elementen beschreiben. Der donnernde Bass bildet zusammen mit dem technischen und kraftvollen Schlagzeug das Rückgrat der Band, während die schreddernden Gitarren und filigranen Melodien zusammen mit Elizabeths kraftvollem und aggressivem Gesang das Klangbild vervollständigen.

Ihre erste EP Wrath Of Judgement wurde 2010 veröffentlicht und verschaffte ihnen die Möglichkeit, bei den renommierten P3 Guld-Awards live im nationalen Fernsehen aufzutreten. Frantic Amber gewannen an Fahrt und tourten in Europa unter anderem mit Six Feet Under. Es folgten mehrere Touren in Russland und die Veröffentlichung von drei Videos zu den Songs Wrath Of Judgement, Bleeding Sanity und Ghost. Im Jahr 2012 gewannen sie den schwedischen Wacken Metal Battle und durften eine Show auf dem großen W:O:A Festival spielen.

Ihr Debütalbum Burning Insight wurde schließlich 2015 weltweit veröffentlicht und erhielt begeisterte Kritiken. Aufgrund interner Differenzen kam es zu einem Besetzungswechsel, bei dem sie mit der äußerst talentierten Bassistin Madeleine Gullberg Husberg von der schwedischen Heavy Metal-Band Dwarf und dem kolumbianischen Schlagzeuger Mac Dalmanner von den Brutal Death Metal Legende Insision die perfekte Besetzung fanden. Mit einem stärkeren Line-Up als je zuvor setzten sie ihre Reise fort und tourten durch Europa und Schweden, um das Debütalbum zu promoten. Außerdem gewannen sie einen Auftritt auf Schwedens größtem Rockfestival, dem Sweden Rock Festival, wo sie sich gegen Tausende von Bands durchsetzen konnten.

Seitdem haben Frantic Amber drei weitere Videos zu den Songs Burning Insight, Soar und Gráinne Mhaol veröffentlicht, die auf YouTube millionenfach aufgerufen wurden. Sie haben ihr Debütalbum ausverkauft und neu aufgelegt, spielten zahlreiche Festivals und tourten durch Europa. Sie haben die Bühne mit Bands wie Behemoth, Exodus, Sabaton, Exciter, Hammerfall, Carach Angren, Dark Tranquility, Unleashed, Taake, Insomnium, Myrkur, Sportöov und Tarja geteilt.

Im April 2019 veröffentlichten Frantic Amber ihre Single Scorched Earth, die es auf mehrere Spotify-Playlists schaffte. Eine weitere Single Joshitai folgte im Mai, was auf die Veröffentlichung ihres kommenden zweiten Full-Length-Albums Bellatrix hinweist, was auf Lateinisch „Kriegerin“ bedeutet. Es ist ein Konzeptalbum über Kriegerinnen, die im Laufe der Geschichte gelebt und gekämpft haben. Es ist eine Hommage an diese Heldinnen des wahren Lebens und erzählt ihre Geschichte durch Musik und Worte. Frantic Amber starteten im Februar 2020 ihre Bellatrix-Tour und erobern mit ihrer wilden und kraftvollen Live-Show weiterhin die Bühnen der Welt und machen vor nichts Halt, um ihre Leidenschaft für Musik mit Metal-Fans rund um den Globus zu teilen.

Derzeit arbeiten Frantic Amber an ihrem dritten Studioalbum. Die erste Single Angel Maker wurde bereits im November 2021 veröffentlicht, gefolgt von Bloodbath im Mai 2022. Letzten Monat wurde Frantic Amber von Impala als einer von drei schwedischen Acts nominiert, die in diesem Jahr in das weltweite Programm 100 Artists to watch aufgenommen wurden.

Frantic Amber live:

22.04.23 – SE Stockholm – Patricia

06 05.23 – CZ Litomerice – Hells Metal Párty 23

23.06.23 – JP Tokyo – Shinjuku Zirco

25.06.23 – JP Tokyo – Tachikawa Babel

26.08.23 – ES Torredonjimeno Jaén – V Festival Rock en femenino

Frantic Amber sind:

Elizabeth Andrews – Gesang

Mio Jäger – Lead Gitarre

Milla Olsson – Rhythmus Gitarre

Isabelle Romhagen – Rhythmus Gitarre

Madeleine Gullberg Husberg – Bass

Mac Dalmanner – Schlagzeug

Frantic Amber online:

www.franticamber.com

https://www.facebook.com/franticamber