Tribulation: veröffentlichen neue Single und Video „Hamartia“

Nachdem Tribulation Anfang des Jahres einen schwedischen Grammis Award für ihr von der Kritik hochgelobtes letztes Album Where The Gloom Becomes Sound (2021) erhalten haben, sind sie nun mit einer neuen eigenständigen Single und einem Video zurück: Hamartia.

Hamartia ist die erste Aufnahme mit dem neuen Gitarristen Joseph Tholl und wurde mit Robert Pehrsson aufgenommen, von Tom Dalgety gemischt (der zuvor Where The Gloom Becomes Sound abgemischt hat), von Magnus Lindberg gemastert und mit einem Artwork von Tribulation-Gitarrist Adam Zaars versehen.

Hamartia kann jetzt hier gestreamt werden: https://tribulation.lnk.to/hamartia

Das Video bei dem Johan Bååth & Astrid Bergdahl Regie führten kann hier angesehen werden:

Tribulations Adam Zaars kommentiert Hamartia wie folgt: „Dies ist ein Song über die vielen Schattierungen des Wortes ‚Hamartia‘. Klanglich ist es eine wütende Gothic-Tragödie und stellt Joseph an der Gitarre vor. Dies ist der erste von einigen. Wir hoffen, es gefällt euch!“

Nach einer erfolgreichen Reihe von Festivalshows in Europa, Nord- und Südamerika in diesem Sommer werden Tribulation ab dieser Woche endlich wieder auf Tour gehen und sich Watain, Abbath und Bölzer auf der Chariots of Fire Europatour 2022 anschließen.

Die Termine der Chariots Of Fire Europen Tour 2022 (Support für Watain) findet ihr hier:

Tribulation – Live 2022/2023:

05.11.2022 Aalborg (Dänemark) – Aalborg Metal Fest

28-29.07.2023 Freissenbüttel (Deutschland) – Burning Q Festival

10-12.08.2023 Schlotheim (Deutschland) – Party.San Open Air

Haltet Ausschau nach weiteren Shows, die für nächstes Jahr angekündigt werden …

Tribulations jüngstes, fünftes Album Where the Gloom Becomes Sound hat die Schweden unbestreitbar in die höchsten Sphären befördert und ist ihr bisher ausdrucksstärkstes und einfallsreichstes Album. „Wir sind in die Welt der Mythen und der Magie eingetaucht“, sagt Gitarrist und Gründungsmitglied Adam Zaars. „Mit einem besonderen Fokus auf Elementarmagie und die Elemente im Allgemeinen, sowohl aus der westlichen als auch aus der indischen esoterischen Tradition, nicht die buddhistischen vier Elemente, sondern die fünf Elemente. Mythen und Magie sind natürlich nichts Neues in der Welt von Tribulation, aber auf diesem Album wird es ein bisschen spezifischer. Wir präsentieren es einfach aus einer etwas anderen Perspektive.“

Ihr könnt Where the Gloom Becomes Sound in voller Länge kaufen und streamen unter: https://tribulation.lnk.to/WhereTheGloomBecomesSound

Zuletzt veröffentlichten Tribulation im vergangenen April auch den Track The Dhampir, als finale Fortsetzung von Where the Gloom Becomes Sound. Das 18-minütige Opus, das in drei Akte unterteilt ist, war bisher nur als Bonustrack auf der Deluxe-Vinyl-Version erhältlich und kann nun weltweit online gestreamt werden: https://tribulation.lnk.to/TheDhampir

Tribulation online:

https://www.tribulation.se

https://www.facebook.com/TribulationSweden/

https://www.instagram.com/tribulation_official/