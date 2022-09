Lorna Shore: veröffentlichen „Pain Remains I: Dancing Like Flames“, der erste Teil der Pain Trilogie

Vergangenen Donnerstag wurde das nächste Kapitel in der epischen Reise von Lorna Shore aufgeschlagen, die zur Veröffentlichung von Pain Remains führt, das am 14. Oktober erscheinen soll: Pain Remains I: Dancing Like Flames.

Die Band kommentiert die kommende Pain Trilogie: „Die Pain Trilogie ist eine dreiteilige Geschichte, die sich auf die Phasen der Trauer und Verletzlichkeit konzentriert und diese durch eine Liebesgeschichte veranschaulicht. Der erste Song, Pain Remains I: Dancing like Flames beginnt damit, dass der Hauptcharakter von der Person in seinen Träumen geliebt wird. Er beschließt, sich dieser Realität zuzuwenden, um ein Ziel zu finden, obwohl er weiß, dass es immer weiter weg zu sein scheint, je näher er seinem Ziel kommt.“

Bleibt dran für die nächsten Teile!

Während Pain Remains I: Dancing Like Flames auf allen digitalen Plattformen erhältlich ist, könnt ihr euch das Video hier ansehen:

Sichert euch ein Exemplar von Pain Remains, das in verschiedenen Formaten erhältlich ist, mit dem CD-Digipak und allen Erstauflagen der Gatefold 2LP mit einem speziellen Matt/Glanz-Lack.

– CD-Digipak

– 500x Gatefold undurchsichtige hot pink-weiß-schwarz marmorierte 2LP bei lornashorestore.com (ausverkauft)

– 500x Gatefold ultraklar 2LP bei lornashorestore.com (ausverkauft)

– 500x Gatefold klar 2LP bei CM Distro Wholesale EU und CMDistro.de

– 500x Gatefold transp. orange-rot marmoriert 2LP bei Impericon

– 500x Gatefold transp. rot-schwarz marmoriert 2LP bei EMP

– 500x Gatefold Transp. heller gelb 2LP bei centurymedia.store

– 500x Gatefold-Transp. schwarzes Eis 2LP bei Revolver

– 1500x Gatefold weiß 2LP bei US Indie Outlets

– Ltd. Gatefold schwarz 2LP

– Digitales Album

Klickt hier für Vorbestellungen: https://LornaShore.lnk.to/PainRemainsPR

Während des Sommers traten Lorna Shore bei der US-Ausgabe des Lollapalooza sowie bei verschiedenen europäischen Festivals wie dem Bloodstock Open Air (UK) und dem Summer Breeze (DE) auf, bevor sie zuletzt mit Parkway Drive und While She Sleeps in Europa unterwegs waren.

Parkway Drive Europatour 2022

Special Guests: While She Sleeps, Lorna Shore

14.09.22 (DE) Frankfurt – Festhalle

16.09.22 (CH) Zürich – Samsung Hall

17.09.22 (DE) Munich – Olympiahalle

18.09.22 (AT) Vienna – Stadthalle

20.09.22 (DE) Berlin – Velodrom

21.09.22 (DE) Hamburg – Barclays Arena

23.09.22 (NL) Amsterdam – AFAS Live

24.09.22 (DE) Dortmund – Westfalenhalle

25.09.22 (DE) Stuttgart – Schleyerhalle

27.09.22 (FR) Paris – Zenith

30.09.22 (UK) London – Alexandra Palace

01.10.22 (UK) Manchester – AO Arena

02.10.22 (UK) Nottingham – Motorpoint Arena

03.10.22 (UK) Cardiff – Motorpoint Arena

Lorna Shore sind:

Michael Yager – Bass

Adam De Micco – Gitarre

Will Ramos – Gesang

Austin Archey – Schlagzeug

Andrew O’Connor – Gitarre

