In Flames: kündigen neues Album „Foregone“ an + veröffentlichen neue Single „Foregone Pt. 1“

In Flames repräsentieren das Beste des Metal – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Als Architekten der New Wave of Swedish Death Metal und innovative Verfechter von Groove und Melodie sind die Kunstfertigkeit und der Einfluss der Band unbestreitbar. Am 15. September teilte die Band Neuigkeiten mit, auf die die Fans sehnsüchtig gewartet haben.

Das vierzehnte Studioalbum von In Flames, Foregone, erscheint am 10. Februar 2023 über Nuclear Blast. Vorbestellen könnt ihr es hier: https://inflames.bfan.link/foregone-newalbum.ema

Frontmann Anders Fridén erklärt: „Als wir mit den Foregone-Sessions begannen, wollten wir eine Platte machen, die stark gitarrengetrieben ist und ein starkes Fundament zwischen Bass und Schlagzeug hat. Wir sind beim Songwriting immer noch so vorgegangen wie immer, als Gegenüberstellung von Melodie und Aggression. Das ist die DNA unserer Musik. Was die Texte angeht, gab es keinen Mangel an Inspiration, vor allem das Konzept der Zeit.“

Er fährt fort: „Die Menschheit als Ganzes war gezwungen, langsamer zu werden und eine Atempause einzulegen. In dieser Pause haben viele von uns die Zeit genutzt, um zu bewerten und neue Prioritäten zu setzen. Zeit ist eine Konstante, aber was wir mit ihr machen und wie wir sie wahrnehmen, ist unterschiedlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sich die Welt schneller als je zuvor zu entwickeln scheint.“

Fridén schließt: „Es ist verrückt, dass wir nach all dem immer noch hier sind und an unserem vierzehnten Album arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass wir mit Forgone eine großartige Balance zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft gefunden haben. Dies ist eine neue Ära von In Flames!“

Die Band hat auch den Visualizer für Foregone Pt. 1 veröffentlicht. Seht ihn euch hier an:

Stream Foregone Pt. 1: https://inflames.bfan.link/foregone-pt1.ema

Der Visualizer wurde von Oleg Rooz erstellt. Der ukrainische Grafikdesigner nutzte bahnbrechende KI-Technologie, um das Bildmaterial zu erstellen. Als eine der ersten Bands, die für ein Musikvideo auf KI setzen, bleiben In Flames auf dem neuesten Stand der Technik.

„Ich dachte, dass alles, was wir in den letzten Jahren durchgemacht haben, uns daran erinnern würde, dass das Leben kostbar ist und dass die Zeit nicht auf unserer Seite ist“, sagt Fridén. „Leider habe ich das Gefühl, dass wir in einer Welt aufgewacht sind, die feindseliger und trostloser ist als je zuvor. Die Uhr tickt und der Countdown hat begonnen …“

Foregone enthält außerdem ein von Blake Armstrong entworfenes Artwork.

In Flames touren derzeit durch die USA, bevor sie am 12. November in Tallinn, Estland, zu ihrer großen Europatournee aufbrechen. Vor der Tournee des Jahres wird das schwedische Metal-Powerhouse seinen Auftritt im House Of Blues in Chicago am 23. September um 04.00 Uhr MEZ übertragen.

Sichert euch eure Tickets hier: https://inflames.veeps.com/

Die Trackliste zu Foregone findet ihr in unserem Release-Kalender:

Foregone wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– 2LP Black

– 2LP White w/ Black Marble

– 2LP Crystal Clear w/ Red Splatter – Nuclear Blast Mail-order Exclusive

– 2LP Dark Green – Sweden Rock Exclusive

– 2LP Crystal Clear – EMP Exclusive

– 2LP Gold – Nordic Exclusive

– 2LP Gold w/ Black Marble – Nuclear Blast Mail-order + ausgewählte Händler

– 2LP Red – USA Retail

– 2LP White – Revolver Exclusive (USA)

– 2LP Sun Yellow – Gimme Radio Exclusive (USA)

– 2LP Red w/ Black – In Flames Bandshop Exclusive

– Boxset – 2LP Picture Disc + CD Digipack + Taschenuhr + Sticker + 28-seitiges Booklet

– Limited Edition Digipack (inkl. Bonustrack)

– Jewelcase

– Brown Transparent Kassette – Nuclear Blast Mail-order Exclusive

– Red Transparent Kassette – In Flames Bandshop Exclusive

– CD Longbox – CD Jewel in einer Longbox mit Aufkleber & Button

– Dark Yellow w/ Green/Blue Cassette (NBA Exclusive)

– Green Tint w/ White Cassette (Band Exclusive)

– Black Marble

In Flames Europatour 2022

mit At The Gates, Imminence und Orbit Culture

12.11. EE Tallinn – Helitehas

13.11. LV Riga – Palladium

15.11. PL Katowice – Mck

16.11. CZ Prague – Mala Sportovni Hala

20.11. UK London – O2 Academy Brixton

21.11. LU Esch-Sur-Alzette – Rockhal

22.11. FR Strasbourg – La Laiterie

23.11. FR Paris – Bataclan

25.11. ES Bilbao – Santana 27

26.11. ES Madrid – Riviera

27.11. ES Barcelona – Razzmatazz

28.11. FR Lyon – Transbo

30.11. CH Zurich – Samsung Hall

01.12. IT Milan – Alcatraz

02.12. AT Vienna – Gasometer

03.12. DE Leipzig – Haus Auensee

04.12. DE Cologne – Palladium

06.12. NL Tilburg – 013

07.12. BE Bruessels – AB

08.12. DE Wiesbaden – Schlachthof

09.12. DE Hamburg – Edel Optics Arena

10.12. DK Copenhagen – Store Vega

11.12. NL Oslo – Spektrum

14.12. FI Helsinki – Ice Hall

16.12. SE Stockholm – Hovet

Über In Flames

In Flames sind eine der größten Metal-Bands der Welt, die sich nie scheut, ihre künstlerischen Grenzen zu erweitern und eine Musik zu kreieren, die ebenso eingängig wie krachend ist. Die 1990 gegründete Band gilt als einer der Urväter des melodischen Death Metal und als Begründer des „Göteborg-Sounds“. Mit dreizehn Studioalben im Gepäck, zahllosen erfolgreichen Tourneen rund um den Globus, bei denen sie mit Größen wie Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden, Megadeth, Judas Priest und Slayer spielten – mit Millionen verkaufter Tonträger und einer riesigen Fangemeinde auf der ganzen Welt – haben In Flames bewiesen, dass sie eine unaufhaltsame Kraft sind. Seit ihrem Debütalbum Lunar Strain aus dem Jahr 1994 hat die Band mit ihren vertrackten Twin-Guitar-Attacken, dem melodischen Gesang und den großartigen Arrangements einen unverwechselbaren Sound geschaffen, der sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat.

In Flames sind:

Anders Fridén | Gesang

Björn Gelotte | Gitarre/Gesang

Chris Broderick | Gitarre

Tanner Wayne | Schlagzeug

Bryce Paul | Bass

