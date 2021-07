Balance Breach: veröffentlichen neues Musikvideo und Single zu „Escapers Of Paradise“

Die finnische Metalcore-Band Balance Breach präsentiert sich auf ihrer brandneuen Single Escapers Of Paradise, die heute (9. Juli 2021) über Out Of Line Music erscheint, von ihrer düsteren und aggressiven Seite. Die Single, die einen ersten Vorgeschmack auf das kommende zweite Album der Band darstellt, ist das erste neue Material seit ihrem sehr erfolgreichen Debütalbum Dead End Diaries (2020).

Escapers Of Paradise hat mit seinen einprägsamen Riffs und Melodien sowie dem mitreißenden Singalong-Refrain großes Hitpotenzial. Balance Breach hat für das Mixing und Mastering der Single mit dem Grammy-nominierten Produzententeam Carson Slovak und Grant McFarland in den USA zusammengearbeitet.

Antti Halonen (Schlagzeug) sagt über die neue Single: „Mit Escapers Of Paradise begeben wir uns an den dunkelsten und gravierendsten Schauplatz, an dem sich Balance Breach je befunden hat. Der Song selbst ist wie eine emotionale Entladung, die alle Farben der Frustration, der Angst und der Misere des Loslassens zeigt.“