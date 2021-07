Long Distance Calling: „Nighthawk“ Vinyl Re-Release erscheint am 23.07.

Long Distance Calling veröffentlichen Re-Release ihrer Nighthawk Jam-EP aus dem Jahr 2014.

Die Band dazu: „Wir freuen uns Euch nach sieben Jahren noch einmal vier wundervolle farbige Vinylvarianten unserer Nighthawk-EP präsentieren zu können, wir sind sehr happy mit dem Ergebnis und hoffen, damit dem einen oder anderen eine Freude zu machen. Love LDC.“

Nighthawk und weitere Artikel können ab sofort im neuen Webshop der Band bestellt werden: https://shop.longdistancecalling.de

Long Distance Calling sind auch endlich wieder live zu sehen, hier die Termine:

Summer Escape Shows 2021

18.07.21 Frankfurt, Batschkapp Sommergarten

25.07.21 Trier, Arena Open Air Sommer – Kulturlust 21

07.08.21 Dortmund, Junkyard Sommerbühne

20.08.21 Köln, Freideck Kantine Open Air

21.08.21 München, Backstage Kultursommer In Der Stadt

22.08.21 Aarau (ch), Kiff

Seats & Sound Tour Pt. II – 2021 – How Do We Want To Live?

29.11.21 Köln, Theater Am Tanzbrunnen

30.11.21 Hamburg, Kleine Elbphilharmonie

01.12.21 Berlin, Passionskirche

02.12.21 Dresden, Lukaskirche

03.12.21 Leipzig, Peterskirche

04.12.21 München, St. Matthäus

05.12.21 Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle Club

06.12.21 Mannheim, Capitol

07.12.21 Stuttgart, Mozartsaal

08.12.21 Hannover, Pavillon

09.12.21 Bochum , Christuskirche

Long Distance Calling online:

https://www.facebook.com/longdistancecalling