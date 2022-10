Mosh City Festival: findet am 18.11.2022 in Berlin statt

Berlin, Berlin, wir fahren….in die Mosh City. Out of Line Music versammelt beim Mosh City Festival in Berlin ein illustres Line-Up für alle moshfreudigen Tanzbärchis. Diese acht bestätigten Bands werden am 18.11.2022 das Astra Kulturhaus in Berlin auseinandernehmen:

Smash Into Pieces (SE)

Ghostkid (DE)

Being As An Ocean (US)

Novelists (FR)

Betraying the Martyrs (FR)

ten56. (FR)

Balance Breach (FI)

Ashen (FR)

Tickets für das Mosh City Festival könnt ihr über folgenden Link kaufen: https://tix.to/MoshCityBerlin

Eine Anfahrtsbeschreibung zum Veranstaltungsort und weitere Informationen zum Mosh City Festival gibt es unter https://www.astra-berlin.de/events/2022-11-18-mosh-city-berlin

Zum Facebook-Event

https://www.facebook.com/events/3291879884380708

Mosh City online

https://www.instagram.com/thisismoshcity

https://www.facebook.com/thisismoshcity