Mono Inc.: Video-Premiere von “Heartbeat Of The Dead”

Am 7. Oktober 2022 erscheint mit Heartbeat Of The Dead die mit Spannung erwartete 3. Single des für den 20. Januar 2023 angekündigten Mono Inc. Albums Ravenblack.

Wie schon sein Vorgänger Empire wird der Song Teil einer großen TV-Kampagne sein. So wird er u.a. im Rahmen der Pro7/SAT1 Kooperation als Hintergrundmusik der TV-Übertragung des DTM-Rennens zu hören sein, welches am 8. und 9. Oktober am Hockenheim Ring stattfindet. Zudem freuen wir uns sehr, dass Heartbeat Of The Dead ausgewählt wurde, die TV-Ankündigung des Blockbusters Independence Day vom 30.10.-07.11. auf SAT1 Anfang November musikalisch zu untermalen.

Heartbeat Of The Dead ist eine phänomenale, mitreißende Single, die alles hat, was Mono Inc. ausmacht. Der Song ist die dritte Single aus dem sehnsüchtig erwarteten 12. Studioalbum Ravenblack und ist ein echter Club-Hit! Jeder Tag könnte der letzte sein, also genieße jeden Moment und mach dich frei von Schuld und Erwartungen.

Mono Inc. haben zu dem Song, der sich zu einer echten Live-Hymne entwickeln dürfte, ein Video gedreht, welches man so von den Legenden des Dark Rock nicht erwarten würde. Ausdrucksstarke Tanzperformances, eine spektakuläre Kameraführung und die leidenschaftliche Performance der Band machen das Video zu etwas ganz Besonderem.

Es feiert bereits heute um 20 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Mono Inc. Premiere, bei der die Band live im Chat dabei sein wird und die Fragen ihrer Fans beantwortet.

Das Album Ravenblack erscheint am 20. Januar 2023 und kann ab sofort als CD, Vinyl, limitierte Fanbox und anderen Konfigurationen vorbestellt werden: https://www.mono-inc.com/shop/ravenblack