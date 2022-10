Amaranthe: veröffentlichen neue Single/Video “Find Life”

Die schwedische Modern-Metal-Sensation Amaranthe freut sich, passend zum Start der mehrfach verschobenen Co-Headliner-Europatour mit Beyond The Black, ihre brandneue Single Find Life zu veröffentlichen.

Olof Mörck sagt: „In Find Life entdecken Amaranthe eine düsterere und reifere Stimmung, während wir gleichzeitig unsere typischen energiegeladenen Rhythmen und explosiven Riffs beibehalten. Feine Keyboardschichten verschmelzen nahtlos mit einer modernen, pumpenden Basslinie, gekrönt von der bisher besten Gesangsdarbietung der beiden Sänger Elize Ryd und Nils Molin.

Nach langer Zeit haben wir wieder mit dem Videoregisseur und langjährigen Amaranthe-Partner Patric Ullaeus zusammengearbeitet, um ein Video zu produzieren, das sowohl intim als auch explosiv ist. Wir wollten die Dinge etwas verkleinern und uns ganz auf die Individuen der Band konzentrieren. Patric hat das, wie immer, perfekt umgesetzt!“

Seht euch das offizielle Musikvideo zu Find Life auf YouTube an:

Nach so langer Zeit freuen sich Amaranthe endlich wieder auf der Bühne zu stehen, um ihren Fans nicht nur ihre beliebtesten Hits, sondern auch den neuen Song Find Life live zu präsentieren. Ihre Europa Co-Headliner-Tour startet heute Abend in Wien, Österreich.

Tickets für dieses fantastische Line-Up sind hier erhältlich: http://amaranthe.se/

Amaranthe & Beyond The Black European Co-Headline Tour 2022

w/ Butcher Babies und Ad Infinitum

06.10.2022 | AT – Vienna, Arena

07.10.2022 | DE – Leipzig, Haus Auensee

08.10.2022 | DE – Ludwigsburg, MHP Arena

09.10.2022 | BE – Antwerp, Trix

11.10.2022 | UK – Manchester, O2 Ritz

12.10.2022 | UK – London, Forum Kentish Town

14.10.2022 | FR – Lyon, Ninkasi Kao

15.10.2022 | ES – Barcelona, Salamandra

16.10.2022 | ES – Madrid, Mon Live

18.10.2022 | FR – Bordeaux, Rock School Barbey

19.10.2022 | FR – Paris, Elysée Montmartre

21.10.2022 | DE – Berlin, Columbiahalle

22.10.2022 | DE – Offenbach, Stadthalle

23.10.2022 | CH – Zürich, X-Tra

25.10.2022 | IT – Milan, Live Club

26.10.2022 | CH – Lausanne, Metropole

28.10.2022 | DE – Geiselwind, Event Hall

29.10.2022 | CZ – Zlin, MOR Cafe

30.10.2022 | HU – Budapest, Barba Negra

31.10.2022 | DE – Munich, Zenith

02.11.2022 | PL – Warsaw, Progresja

04.11.2022 | DE – Oberhausen, Turbinenhalle

05.11.2022 | DE – Hamburg, Zeltphilharmonie

06.11.2022 | NL – Utrecht, Tivoli Ronda

08.11.2022 | DK – Copenhagen, Amager Bio

09.11.2022 | NO – Oslo, Sentrum Scene

11.11.2022 | SE – Gothenburg, Pustervik

12.11.2022 | SE – Stockholm, Klubben Fryshuset

Amaranthe haben das letzte Jahrzehnt damit verbracht, sich als beeindruckende, positive und inbrünstig melodische Kraft für metallisches Gut zu etablieren. Von ihrem explosiven selbst betitelten Debüt im Jahr 2011 bis hin zu den komplexen, modernen Massive Addictive aus dem Jahr 2014 und seinem makellosen Nachfolger Maximalism (2016) haben Amaranthe meisterhaft die Grenzen zwischen melodischem Metal, vernichtender Brutalität und futuristischem Funkeln vermischt. Angeführt von dem genialen Songwriting des Gitarristen Olof Mörck und der Powerhouse-Sängerin Elize Ryd ist es eine Freude, der Band bei ihrem Aufstieg zuzusehen.

Weithin als schillernder Live-Act gefeiert, erreichten die Schweden mit dem äußerst erfolgreichen Helix 2018 einen neuen Höhepunkt der Kreativität: ein Album, das die Vision der Band zu neuen Höhen, Breiten und Tiefen führte und gleichzeitig die stimmliche Brillanz von Elize und ihrem zuletzt rekrutierten Co-Sänger Nils Molin zeigt.

Nicht nur eine glorreiche Rückkehr, sondern ein umfassendes Upgrade für ihren überschwänglichen Sound, ist ihr neuestes Werk Manifest, welches das bisher gewagteste, dynamischste und unvergesslichste Album von Amaranthe darstellt. Das perfekte Gegenmittel zu den Ängsten, die uns alle in diesen unruhigen Zeiten plagen. Eine bunte Feier der endlosen Kraft des Metals, die in allen Farben und im Chaos des Lebens erstrahlt, aber dennoch mit höchster Kunstfertigkeit und Geschicklichkeit vorgetragen wird.

Amaranthe sind:

Elize Ryd – Vocals

Olof Mörck – Guitars, Keyboards

Johan Andreassen – Bass

Morten Løwe Sørensen – Drums

Nils Molin – Vocals

Amaranthe online:

www.amaranthe.se

www.facebook.com/amarantheband