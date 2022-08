Mono Inc.: kündigen neues Album & „Ravenblack Tour 2023“ an

Am 20.01.2023 veröffentlichen die Giganten des Dark Rock von Mono Inc. endlich ihr langersehntes 12. Studioalbum Ravenblack. Das Album wird es in verschiedenen eleganten Konfigurationen geben und kann bereits unter diesem Link (hier) vorbestellt werden:

Bereits am kommenden Freitag erscheint die erste Single Princess Of The Night. Das Video zu diesem mitreißenden Ohrwurm feiert am Donnerstag um 20:00 Uhr seine Premiere auf YouTube:

Um ihr neues Meisterwerk gebührend mit ihren Fans zu feiern, geht die Band Ende April 2023 auf große Ravenblack Tour mit vorerst 12 Terminen in ganz Deutschland. Der allgemeine Vorverkauf startete gestern um 12:00 Uhr, Tickets sind unter anderem unter diesem Link erhältlich: https://bit.ly/3Qtiu9E

Ravenblack – das sehnsüchtig erwartete 12. Studioalbum der Dark-Rocker markiert einen weiteren Meilenstein in der Bandhistorie. Nachdem der Vorgänger den Hamburgern nach bereits sechs Top Ten-Platzierungen erstmals den Nummer-1-Erfolg bescherte, folgt nunmehr ein Album, das seines Gleichen sucht. Ravenblack fokussiert sich auf den Kern von Mono Inc. und ist ein treibendes Album mit insgesamt elf Titeln, garniert mit knackigen Metal-Riffs, hymnenhaften Melodiebögen und tiefen, Mono Inc.-typischen Lyrics – auf Wunsch der Raven Community endlich auch wieder mit zwei deutschen Titeln.

Ein Album, das absolute Evergreen-Qualitäten mitbringt, so hätte doch jeder Song für sich das Potential, als Single ausgekoppelt zu werden. Das ist wahrscheinlich einer von sehr wenigen positiven Effekten, den die Pandemie mit sich gebracht hat, denn durch die dringend benötigte (Zwangs-) Pause und die fulminante Europa-Tour mit über 30 Shows und über 40.000 hungrigen Fans im Frühjahr des Jahres, sprudelten die Ideen aus Sänger und Mastermind Martin Engler jetzt nur so heraus.

Unterstützt werden die Monos bei Ravenblack von ihren Labelmates Storm Seeker und Sanz, die jeweils zu einem Feature eingeladen wurden. Diese Kooperationen sollen im Rahmen der Ravenblack Tour im April/Mai 2023 gemeinsam live performt werden. Es bleibt spannend!

Tourdaten:

Special Guests: Storm Seeker & Sanz

Präsentatoren: EMP, Musix, Sonic Seducer & NoCut

28.04.2023 Köln – Carlswerk

29.04.2023 Oberhausen – Turbinenhalle

30.04.2023 Hamburg – Sporthalle

05.05.2023 Berlin – Columbiahalle

06.05.2023 Leipzig – Haus Auensee

12.05.2023 München – Zenith

13.05.2023 Dresden – Alter Schlachthof

19.05.2023 Frankfurt – Jahrhunderthalle

20.05.2023 Hannover – Swiss Life Hall

26.05.2023 Fürth – Stadthalle

27.05.2023 Stuttgart – Porsche Arena

28.05.2023 Bielefeld – Ringlokschuppen

Tickets:

Mono Inc.-Shop: https://bit.ly/3Qtiu9E

Eventim: https://bit.ly/3d1Vq3n

Mono Inc.

Neues Album Ravenblack & Tour 2023

NoCut / SPV

28 April 2023

Die Fanbox, Vinyl und CD kann hier vorbestellt werden: https://www.mono-inc.com/shop/ravenblack

Das exklusive Album + The Raven’s Back-EP kann bei Media Markt vorbestellt werden: https://bit.ly/3bsnIUw

Das exklusive Album + The Raven’s Back-EP kann bei Saturn vorbestellt werden: https://bit.ly/3OTgIh9

Mono Inc. sind:

Martin Engler – Gesang

Katha Mia – Schlagzeug

Carl Fornia – Gitarren

Val Perun – Bass