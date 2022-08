Heilung: veröffentlicht dritten neuen Track von „Drif“

Das Ritual-Kollektiv Heilung ist stolz darauf, den dritten neuen Track zu veröffentlichen, der aus dem kommenden Album Drif der Band stammt. Das neue Werk wird weltweit am 19. August 2022 über Season of Mist veröffentlicht und Tenet kann ab sofort über den Season of Mist YouTube-Kanal angehört werden.

Heilung kommentieren den Track wie folgt: „Unsere dritte Singleauskopplung ist ein Palindrom. Alle einzelnen musikalischen Teile, Melodien und Instrumente (und manchmal sogar die Texte) spielen vorwärts und rückwärts das Gleiche. Der Song basiert auf dem „Sator-Quadrat“, dem frühesten datierbaren zweidimensionalen Palindrom, das erstmals in Herculaneum (Italien) gefunden wurde, einer Stadt, die 79 n. Chr. unter der Asche des ausbrechenden Vesuvs begraben wurde und damals Teil des blühenden römischen Reiches war. Besonders interessant an diesem Palindrom ist, dass es sich nicht nur vorwärts und rückwärts, sondern auch vertikal in beide Richtungen lesen lässt.“

Sator

Arepo

Tenet

Opera

Rotas



„Die ungewöhnliche Melodie des Stücks entsteht durch ein spezielles Codesystem aus Zahlen, Runen und lateinischen Buchstaben, die dem Quadrat selbst entnommen und in einem komplizierten System entschlüsselt werden, um das erste melodische Palindrom von Heilung zu erzeugen.“ Liebe Grüße von Heilung

