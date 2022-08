Lost Society: veröffentlichen dritte Single „What Have I Done“

Lost Society sind bekannt als Killer-Live-Band – ihre energiegeladenen, halsbrecherischen Shows kitzeln selbst die schrulligsten Menschen zu Moshpit-Berserkern.

Mit ihrer dritten Single aus dem kommenden Album If The Sky Came Down (erscheint am 30. September über Nuclear Blast) liefern sie den ultimativen Banger für Festivalbesucher.

Frontmann Samy Elbanna erklärt: „Jetzt, wo die Festivals endlich wieder in vollem Gange sind, hatten wir das Vergnügen, auf einigen der größten in diesem Sommer zu spielen, und wir wollten dies würdigen, indem wir unsere bisher größte Show gefilmt und ein absolutes Monster von einem Musikvideo daraus gemacht haben! Sam Jamsen, das Mastermind hinter dem Video, hat die Intensität einer LxSx-Liveshow wirklich gut eingefangen, und das Video ist eine perfekte Art, die Geschichte des neuen Albums fortzusetzen.“

Seht euch das Video zu What Have I Done hier an:

In den Texten des Albums geht es um psychische Probleme und in diesem Lied um Sucht.

Samy Elbanna erklärt: „Der menschliche Geist ist eines der komplexesten Dinge, die wir kennen, und unsere Neugier auf das Unbekannte ist mächtig. What Have I Done ist eine Geschichte darüber, was passieren kann, wenn man diese Neugier bis zum absoluten Extrem treibt und feststellt, dass man von etwas abhängig geworden ist, von dem man weiß, dass es nicht richtig ist.“

Hört euch den Song auf allen Plattformen an: https://bfan.link/what-have-i-done

Speichert euch das Album hier vor: https://bfan.link/LS-Album

Festivals:

Aug 05 DE Wacken Open Air

Aug 9-13 CZ Brutal Assault, Jaromer

Aug 13 UK Bloodstock Festival, Derbyshire

