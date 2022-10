Defleshed: veröffentlichen Lyricvideo zu „Bent Out Of Shape!“

Die schwedischen Death Metaller Defleshed haben den 28. Oktober als Termin zur Veröffentlichung ihres neuen Albums Grind Over Matter festgelegt! Einen Eindruck vom Album könnt ihr mithilfe des Lyric Videos zur neuen Single Bent Out Of Shape gewinnen, welches von Angus Norder angefertigt wurde und hier zu sehen ist:

Sänger/Bassist Gustaf Jorde meint dazu: „Bent Out Of Shape ist der Albumopener, ein mitreißender Song über das Aufbegehren gegen die Idee von Uniformität, gepaart mit dem Footage, das Angus Norder (Witchery/Necrocraft) zusammengestellt hat. Rejoice with the noise!“

Grind Over Matter Tracklist:

01. Bent Out Of Shape

02. Grind Over Matter

03. One Grave To Fit Them All

04. Heavy Haul

05. Dear Devil

06. Staring Blind

07. Blood Well Spent

08. Unburdened By Genius

09. Behind Dead Eyes

10. Blastbeast

11. Last Nail In The Coffin

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: