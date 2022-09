Defleshed: kündigen neues Album „Grind Over Matter“ für den 28.10. an

Die schwedischen Death Metaller Defleshed haben den 28. Oktober als Termin zur Veröffentlichung ihres neuen Albums Grind Over Matter festgelegt! Einen ersten Ausblick auf das Album bietet euch das Video (Regie: Magnus Ewald) zur ersten Single, dem Titeltrack Grind Over Matter, das ihr euch hier ansehen könnt:

Unter: metalblade.com/defleshed könnt ihr Grind Over Matter vorbestellen und zwar in den nachstehenden Formaten:

– jewelcase-CD

– 180g black vinyl

– ochre brown marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– gold black splatter vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– gold silver splatter vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– blood splatter vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– clear red brown w/black swirls vinyl (Sound Pollution Sweden exclusive – limited to 300 copies)

– smoky grey w/black swirls vinyl (US exclusive – limited to 700 copies)

Gustaf Jorde von Defleshed zur ersten Single: „Wir freuen uns, den ersten Song unseres ersten Albums seit 17 Jahren zu präsentieren – Grind Over Matter! Zusammen mit Lawrence Mackrory haben wir hart gearbeitet, um einen akustischen Schlag für alle zu produzieren, die ab und zu einen brauchen. Genießt den Wahnsinn – fast forward to the front!“

Grind Over Matter wurde gemeinsam mit Lawrence Mackrory in den Rorysound Studios in Uppsala, Schweden aufgenommen. Zwei Wochen gingen für das Schlagzeug drauf, weitere zwei Wochen für Gitarren und Bass und der Gesang wurde in zwei jeweils dreitägigen Sessions eingetütet. „Die Aufnahmen verliefen ziemlich problemlos, das Schwierigste war, sich nicht zu sehr von impulsiven Ideen hinreißen zu lassen, sondern sich an den ursprünglichen Plan zu halten“, sagt Jorde.

Von Mitte der 90er bis 2005 produzierten die schwedischen Defleshed eine heiße Mischung aus Thrash, Death Metal und Grindcore, mit der sie sich als eine der wichtigsten Bands in allen drei Genres etablierten. Nachdem ihnen die Inspiration ausgegangen war und sie andere Dinge ausprobieren wollten, lösten sie sich im selben Jahr auf, in welchem sie ihr fünftes Album Reclaim The Beat veröffentlichten, und seitdem haben die Fans nach einer Wiedervereinigung gerufen. Im Jahr 2021 bekamen sie, was sie wollten, als die Kernbesetzung der Band – Gitarrist Lars Löfven, Schlagzeuger Matte Modin und Bassist/Sänger Gustaf Jorde – wieder zusammenkam. Im selben Jahr veröffentlichten sie die Single Fleshless And Wild und freuen sich nun darauf, Grind Over Matter am 28. Oktober auf euch loszulassen!

Defleshed live:

28/10/22 SE – Uppsala – Katalin / album release show

29/10/22 SE – Karlstad – Nöjesfabriken w/Skitsystem

05/11/22 SE – Linköping – The Crypt

25/11/22 DE – Hirschaid – Braincrusher In Hell Festival

06/12/22 JP – Tokyo – Show Space Odd

07/12/22 JP – Osaka – Socore Factory

08/12/22 JP – Tokyo – Show Space Odd

Defleshed Line-Up:

Gustaf Jorde – Vocals/Bass

Lars Löfven – Guitars

Matte Modin – Drums

