Eleine: veröffentlichen Musikvideo zu neuer Single ‚Enemies (Acoustic)‘

Am 14. Oktober werden Eleine endlich ihre neue EP Acoustic In Hell veröffentlichen und sich auf ausgedehnte Europatour begeben, bei der sie einige ihrer größten Hits in einem neuen Akustik-Gewand präsentieren werden. Heute enthüllen sie eine weitere Single und ein Musikvideo zu dieser kommenden Veröffentlichung – macht euch bereit für Enemies (Acoustic)!

Da dieser Track bis heute einer der stärksten Songs von Eleine ist, war es offensichtlich eine Herausforderung, seine Energie in ein akustisches Setting zu übertragen und gleichzeitig den Vibe des Tracks beizubehalten. Rikard und Madeleine erklären ihre Vorgehensweise:

„Die ursprüngliche Battle-Hymne Enemies war eine der stärksten Veröffentlichungen in der Geschichte von Eleine. Das Original-Musikvideo ging viral und hat mit seinen harten Riffs, seinem gewaltigen Sound und seiner kraftvollen Botschaft mehrere Millionen Menschen erreicht.

Enemies hat eine bestimmte Stimmung und ein energiegeladenes Feeling, etwas, das wir für die Akustikversion ebenfalls beibehalten wollten.

Also gingen wir erhobenen Hauptes in den Kampf und könnten mit den Endergebnissen nicht zufriedener sein. Es ist roh, es ist authentisch, es ist Enemies!“

Acoustic In Hell ist weiterhin in diesen Formaten im Vorverkauf erhältlich: https://eleine.afr.link/AcousticInHellPR.

– CD-Digipak

– 1LP-Vinyl im Sleeve (gelb-orange-rot marmoriert) mit handsigniertem Einleger

– Bundle aus Vinyl oder CD-Digipak mit exklusivem Hardcover-Fotobuch und/oder T-Shirt

Eine weitere, blau-weiß-schwarz marmorierte Vinylversion (ebenfalls inkl. handsigniertem Einleger) wird es exklusiv auf Eleines erwähnter Akustiktour, die am 20. Oktober starten wird, zu erwerben geben!

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und zu den noch anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: