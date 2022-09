Disgusting Perversion: „Remember Me“ erscheint am 21.10.

Am 21. Oktober werden die Bayern von Disgusting Perversion mit Remember Me ihren zweiten Longplayer via Black Sunset veröffentlichen! Bereits mit dem Vorgänger Eternity Of Death gelang es dem Quintett, trotz Pandemie bedingt eingeschränkter Liveaktivitäten, nachhaltig auf sich aufmerksam zu machen. Mit Remember Me legen die Jungs nun den Nachfolger vor, welcher auf altbewährtes setzt und dabei dem geneigten Hörer erneut ein hochklassiges Old School Death Metal Brett um die Ohren zimmert! Das Album wurde von V. Santura in den Woodshed Studios (Dark Fortress, Pestilence) gemastert und mit einem Artwork von Juanjo Castellano (Revel In Flesh, The Black Daliah Murder) passend in Szene gesetzt. Einen einen Teaser zum Titeltrack, welcher in wenigen Wochen als Videoclip erscheint seht ihr hier:

Links:

Website

Facebook