Metalite: kündigen „Live At Sweden Rock Festival 2022“ EP an

Die schwedische Melodic Metal Band Metalite hat die Veröffentlichung einer kommenden EP bekannt gegeben, welche live auf dem Sweden Rock Festival 2022 aufgenommen wurde. Die digitale 4-Song EP wird am 28. Oktober über AFM Records verfügbar sein.

„Als wir die Gelegenheit bekamen, auf Schwedens größtem Rock & Metal-Festival zu spielen, wollten wir diesen epischen Moment verewigen und unsere Liveperformance aufnehmen. Das beste Publikum aus der ganzen Welt wollte uns unsere größten Songs live spielen sehen, wir sind so glücklich über die Unterstützung, die wir vom Betreten der Bühne bis über die gesamte Show erleben durften“, sagt Gitarrist Edwin Premberg. „Es war uns ein riesen Vergnügen, in dieser warmen Sommernacht auf der Bühne zu stehen. Wir haben vier Songs ausgewählt, die auf unserer kommenden EP Live At Sweden Rock Festival 2022 enthalten sein werden, und wir hoffen, dass sie euch genauso gut gefällt wie uns. Als uns die Pandemie traf, konnten wir nicht so viel spielen, wie wir geplant hatten, und all unsere Arbeit bei der Planung und im Booking unserer Shows ging den Bach runter. Jetzt hoffen wir, dass wir der Welt endlich wieder einige Live-Songs zeigen können und dass uns das zu mehr großartigen Festivals auf der ganzen Welt führen wird. Wir hoffen sehr, euch dort zu sehen!“

Seht das neue Metalite Video zu We Bring You The Stars, Live At Sweden Rock Festival 2022, hier:

Auf ihrem von Kritikern und Fans gefeierten, zweiten Studioalbum Biomechanicals (2019, AFM Records) entfesselte die Band ihre packende Mischung aus modernem melodischem Metal und gekonnt eingesetzten elektronischen Elementen, während die neue Sängerin Erica Ohlsson ihr Debüt gab und von nun an den energiegeladenen, eingängigen Sound von Metalite prägt.

Im Jahr 2020, dem Jahr der Covid-Pandemie, verwandelte die Band Isolation in Inspiration und nahm ihr neues Album A Virtual World auf, welches HIER über AFM Records erhältlich ist!

Metalites kommende Live At Sweden Rock Festival EP wurde von Jacob Hansen gemischt und gemastert, und erscheint digital am 28. Oktober 2022.

Tracklist:

01. We Bring You The Stars (Live At Sweden Rock Festival 2022)

02. Far From The Sanctuary (Live At Sweden Rock Festival 2022)

03. Peacekeepers (Live At Sweden Rock Festival 2022)

04. Cloud Connected (Live At Sweden Rock Festival 2022)

Metalite online:

www.metalite.se

www.facebook.com/metalitemetal