Defleshed: veröffentlichen neues Video zu „Heavy Haul“

Die schwedischen Death Metaller Defleshed feiern heute die Veröffentlichung ihres neuen Albums Grind Over Matter! Um die Fans daran teilhaben zu lassen, hat die Band das mitreißende Video zum Albumtrack Heavy Haul (Regie: Mattias Björkbacka) veröffentlicht. Schaut es euch hier an:

Gustaf Jorde kommentiert das Video wie folgt: „Lo and behold – our most ambitious video to date – Heavy Haul! Made to play loud so crank it up – don’t hold it down!“

Streamt das Album in Gänze unter metalblade.com/defleshed und schaut euch dort auch das Video (Regie: Magnus Ewald) zur ersten Single, dem Titeltrack Grind Over Matter an!

Grind Over Matter wurde gemeinsam mit Lawrence Mackrory in den Rorysound Studios in Uppsala, Schweden aufgenommen. Zwei Wochen gingen für das Schlagzeug drauf, weitere zwei Wochen für Gitarren und Bass und der Gesang wurde in zwei jeweils dreitägigen Sessions eingetütet. „Die Aufnahmen verliefen ziemlich problemlos, das Schwierigste war, sich nicht zu sehr von impulsiven Ideen hinreißen zu lassen, sondern sich an den ursprünglichen Plan zu halten“, sagt Jorde.

Defleshed live:

28/10/22 SE – Uppsala – Katalin / Album Release Show

29/10/22 SE – Karlstad – Nöjesfabriken w/Skitsystem

05/11/22 SE – Linköping – The Crypt

25/11/22 DE – Hirschaid – Braincrusher In Hell Festival

06/12/22 JP – Tokyo – Show Space Odd

07/12/22 JP – Osaka – Socore Factory

08/12/22 JP – Tokyo – Show Space Odd