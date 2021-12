Balance Breach: neue Single / Video „Overthrown“

Balance Breach aus Finnland sind zurück mit einer fesselnden Mischung aus Metalcore, Post-Hardcore und modernem Rock, kombiniert mit Headbang-Passagen und eingängigen Refrains.

Heute setzt das Quintett seinen Weg zum zweiten Album mit der zweiten Single Overthrown fort, die einen dunkleren, aber gleichzeitig aggressiveren und heftigeren Sound repräsentiert. Der frische Sound der Band wurde von Rami Nykänen, dem Produzenten des Vertrauens der Band, und dem Grammy-nominierten Produzententeam Carson Slovak und Grant McFarland in den USA gemixt und gemastert.

Aleksi Paasonen, Sänger der Band sagt über den Song: “I’d say that with Overthrown we really managed to combine the best elements of Balance Breachs music into one song. Even though pure aggression and energy are in the main role, the darkness and the beauty of the chorus set a deep and gloomy theme above the song. I’m sure that Overthrown will be a total banger in our live set too!”

Balance Breach:

Terho Korhonen – Guitar

Saku Heimonen – Guitar

Joni Härkönen – Bass

Antti Halonen – Drums

Aleksi Paasonen – Vocals

Balance Breach online:

https://www.instagram.com/balancebreach

https://www.facebook.com/balancebreach