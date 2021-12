Evol Walks: veröffentlichen ihr neues Lyric Video zur neuen Single „Gun & A Crucifix“

Die neueste Single aus dem noch unbetitelten Album, produziert vom schwedischen Produzenten Chris Wetterstrom, Gun & A Crucifix, wurde am 4. November 2021 veröffentlicht und heute ist auch das dazugehörige Video erschienen. Harte Gitarrenriffs und eine kratzige weibliche Stimme geben uns echten Hard Rock Sound aus Los Angeles!

Evol Walks schreiben, dass weitere Singles in Planung seien, das Releasedatum des Albums stehe aber noch nicht fest.

Mit einer gesunden Portion Attitüde, einer dynamischen Leadsängerin und einer Vorliebe für altehrwürdigen Rock ’n‘ Roll haben sich Evol Walks schnell zu einem energiegeladenen und rätselhaften Act entwickelt, dem man folgen sollte.

Ursprünglich 2014 in Los Angeles, Kalifornien, von der flammenhaarigen, australischstämmigen Leah Martin-Brown gegründet, haben sich Evol Walks von Erfolg zu Erfolg gesteigert, wurden von Künstlern und Fans auf der ganzen Welt gelobt, spielten auf drei Kontinenten und teilten sich die Bühnen und Besetzungen mit Größen wie Johnny Depp, Nita Strauss, The Killers, Everclear, The Red Hot Chilli Peppers, Nancy Wilson, Black Label Society, Within Temptation und vielen mehr.

Die harte Kante von Evol Walks ist inspiriert von den Giganten der Heavy Music, von AC/DC bis Led Zeppelin, Black Sabbath, Joan Jett, Stone Sour und Monster Magnet, und verleiht ihnen einen modernen Strich.

Nachdem sie bereits zwei EPs veröffentlicht hatten, wurde der schwedische Manager Jens Lundberg auf die fünf Musiker aufmerksam und nahm Leah und die Band im September 2019 sofort bei seiner Managementfirma Blue Lemon unter Vertrag.

Als die Pandemie im Jahr 2020 ausbrach, waren Evol Walks fest entschlossen, die Arbeit an ihrem kommenden Album fortzusetzen, damit es fertig ist, wenn die Welt wieder offen ist.

Leah reiste Mitte Oktober nach Stockholm, Schweden, und begann sofort mit einigen der besten Musiker und Songwriter des Landes zu arbeiten, um das neue Album zusammenzustellen.

Im Oktober 2021 sind Evol Walks wieder zurück in Los Angeles, Kalifornien, und bereit, das neue Album zu veröffentlichen.

http://evolwalks.com/

https://www.facebook.com/evolwalks