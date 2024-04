Another Now: veröffentlichen neue Single „Would It Kill You?“ inkl. Musikvideo

Das niederländische Metalcore Quintett Another Now hat das Musikvideo zur brandneuen Single Would It Kill You? veröffentlicht.

Der nach vorn peitschende Banger zeichnet sich durch eine etwas spielerische Note aus, die sich ein Stück weit von den ernsteren Stücken der Band abhebt. Und bietet einen weiteren Einblick in das variantenreiche neue Album (Hex) der Eindhovener Formation, das am 22.05. erscheint und HIER vorbestellt werden kann.

Die Songs aus Hex markieren einen neuen Höhepunkt für die Band, die sich kompromisslos & hart mit intensiven Drums, krachenden Riffs, futuristischem Ambiente und der größten Bandbreite an Screams, die die Band bisher gezeigt hat, an ihre Grenzen bewegt.

Zusätzlich zu seiner Rolle als Bassist zeichnet Rik Bosmans auch als Produzent verantwortlich und steuerte die Aufnahmen, den Mix als auch das Mastering von Hex.

Über die neue Single sagt die Band:

„Während der Entstehung von Would It Kill You? haben wir darüber gesprochen, wie wichtig die Unterstützung durch unsere Lieben ist, um unsere Motivation und unser Selbstvertrauen aufrechtzuerhalten. Musik ist ein großer Teil unseres Lebens, deshalb ist es wichtig, dass wir die Freiheit haben, zu tun, was wir lieben. Manche Leute finden unsere Musik vielleicht etwas seltsam und fragen sich, ob es klug ist, eine Karriere in einer so riskanten Branche anzustreben, denn wie stehen schon die Chancen auf „Erfolg“? Wir sehen es jedoch als Chance, Risiken einzugehen und uns Erwartungen zu widersetzen, auch wenn das bedeutet, von denen missverstanden zu werden, die Sicherheit über Abenteuer stellen. Kein Risiko, kein Spaß.“

Das Musikvideo zu Would It Kill You? wurde von Gitarrist Miquel in einem kalten deutschen Industriegebiet gedreht. Frontmann Stef merkt an: „Wir hatten das Glück, den Wettergott auf unserer Seite zu haben, denn der Schneefall verlieh dem Video einen schönen und dramatischen Touch.“

Am 22. Mai werden Another Now ihr Album Hex dann der Fanbase übergeben.

Stef Rikken (Gesang): „Das Album handelt von den unvorhersehbaren Erfahrungen, die wir als Individuen innerhalb der Band gemacht haben. In einem Moment sind wir im Rausch und fühlen uns ganz oben auf der Welt, und im nächsten Augenblick schleichen sich Selbstzweifel und Wut ein. Innerhalb der Band haben wir eine starke Vision und einen Antrieb entwickelt, um durch die schwierigsten Zeiten zu navigieren. Dieses Album symbolisiert die Befreiung von diesem Fluch und die Wiederentdeckung des Feuers in uns selbst.“

Über Another Now:

Another Now ist eine fünfköpfige Alternative-Metal-Band aus Eindhoven, Niederlande, inspiriert von Bands wie Northlane, Bad Omens und While She Sleeps sowie der widerlichen und schönen Dualität der Gesellschaft.

Die Band besteht aus:

Stef Rikken – Lead Vocals

Rik Bosmans – Bass, Gesang, Produktion

Miquell Kleuters – Gitarre, Backing Vocals

Guyon Kleuters – Schlagzeug

Max van Esch – Gitarre

Ihre erfolgreichen bisherigen Veröffentlichungen führten in Kombination mit ihrer energiegeladenen Live-Performance bereits zu Auftritten mit u.a. Beartooth, Asking Alexandria und Ice Nine Kills. In diesem Jahr sind sie u.a. auf der Jubiläumsausgabe zur 30. Ausgabe des Jera On Air zu bewundern.

Hex Tracklist:

Vision Doubt Breathe Hex Would It Kill You? Drip Sorry The Death Of Everything Smile! <Loophole> Redesign Daydreamers Mirage Lvl99

