Insomnium: kündigen Europa Headline Tour für November & Dezember 2023 an

Nachdem die finnischen Melodeath-Meister Insomnium im Februar dieses Jahres ihr neuestes Manifest der Trauer und Hoffnung, Anno 1696, vorgelegt haben, werden sie ihre neuen Songs endlich wieder auf den europäischen Bühnen präsentieren.

Die ausgedehnte Headline-Tour mit 32 Terminen, die am 5. November in Manchester startet, führt die Band in elf Länder. Unterstützt werden sie von den schwedischen Melodic-Death-Melancholikern In Mourning sowie den Pagan-Metallern Kvaen. Der Vorverkauf beginnt am 29. Juni um 16:00 Uhr Cest (exklusiver Eventim-Vorverkauf für die deutschen Shows bereits verfügbar).

Holt euch eure Tickets unter www.insomnium.net/tour

Insomnium

w/ In Mourning & Kvaen

05.11 • Club Academy • Manchester, UK

06.11 • O2 Academy Islington • London, UK

07.11 • La Machine du Moulin Rouge • Paris, FR

08.11 • De Casino • Sint Niklaas, BE

09.11 • O13 • Tilburg, NL

10.11 • Rockfabrik • Übach Palenberg, DE

11.11 • Tower • Bremen, DE

12.11 • 2Progi • Poznan, PL

13.11 • Kamienna 12 • Krakow, PL

15.11 • Hole 44 • Berlin, DE

17.11 • Barba Negra • Budapest, HU

18.11 • Palac Akropolis • Prague, CZ

20.11 • Zeche • Bochum, DE

21.11 • Hellraiser • Leipzig, DE

22.11 • Kantine • Cologne, DE

23.11 • halle02 • Heidelberg, DE

24.11 • Batschkapp • Frankfurt, DE

25.11 • Legend Club • Milan, IT

27.11 • Razzmatazz 2 • Barcelona, ES

28.11 • Mon • Madrid, ES

29.11 • Santana 27 • Bilbao, ES

30.11 • Le Rex • Toulouse, FR

01.12 • L‘Ilyade • Grenoble, FR

02.12 • La Laiterie • Strasbourg, FR

03.12 • MusicHall • Geiselwind, DE

04.12 • Szene • Vienna, AT

05.12 • Hirsch • Nuremberg, DE

06.12 • Backstage • Munich, DE

07.12 • Im Wizemann • Stuttgart, DE

08.12 • L.A. Cham • Cham, DE

09.12 • Mergener Hof • Trier, DE

10.12 • Gruenspan • Hamburg, DE

Das neue Album Anno 1696 ist nach wie vor hier erhältlich: https://Insomnium.lnk.to/Anno1696

