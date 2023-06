Avkrvst: veröffentlichen die Single „Isolation“ aus ihrem neuen Album „The Approbation“

Die norwegische Progressive-Rock-Gruppe Avkrvst hat am 16. Juni 2023 ihr Debütalbum The Approbation veröffentlicht. Nun freut sich die Band, die dritte Single aus dem Album Isolation zu veröffentlichen.

The Approbation ist ein Konzeptalbum über eine düstere Seele, die mit ihren Gedanken allein gelassen wird, isoliert in einer Hütte tief in den dunklen Wäldern, weit weg von der Zivilisation. Das 49 Minuten lange Konzeptalbum enthält sieben Songs, die den Hörer durch die Gedanken eines Mannes führen, der mit der Akzeptanz des Todes kämpft und dabei in den Abgrund gezogen wird.

Erfahrt hier, wie man den Bandnamen Avkrvst korrekt ausspricht:

