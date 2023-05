Avkrvst: enthüllen Video für “Arcane Clouds”, die 2. Single vom kommenden Album ‘The Approbation’

Die norwegische Progressive-Rock-Gruppe Avkrvst wird am 16. Juni 2023 ihr Debütalbum The Approbation veröffentlichen. The Approbation ist ein Konzeptalbum über eine trostlose Seele, die allein mit ihren Gedanken zurückgelassen wird, isoliert in einer Hütte tief in den dunklen Wäldern, weit weg von der Zivilisation. Das 49 Minuten lange Konzeptalbum enthält sieben Songs, die den Hörer durch die Gedanken eines Mannes führen, der mit der Akzeptanz des Todes kämpft und in den Abgrund gezogen wird.

Das eindringliche neue Video zur zweiten Single Arcane Clouds kann hier angesehen werden: