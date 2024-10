Sarcator: veröffentlichen neue Single/Video zum Titeltrack des kommenden Albums

Nachdem die junge schwedische Blackened-Thrash-Metal-Band Sarcator im Juli ihre Vertragsunterzeichnung bei Century Media Records bekannt gegeben hat, veröffentlicht sie nun ihre neueste Single Swarming Angels & Flies, die auch der Titeltrack ihres kommenden Albums sein wird. Die Platte ist bereits Sarcators drittes Album und wird am 17. Januar 2025 über Century Media Records veröffentlicht.

Swarming Angels & Flies ist jetzt hier vorbestellbar.

Der Titeltrack Swarming Angels & Flies wird von einem Performance-Video unter der Regie von Christoffer Tönnäng begleitet. Die Single könnt ihr euch auf eurem bevorzugten DSP hier anhören.

Das Video zu Swarming Angels & Flies gibt es hier:

Swarming Angels & Flies von Sarcator legt die Messlatte für das kommende Album hoch, was Geschwindigkeit, Härte und die pure Lust angeht, diesen Song (und hoffentlich bald noch mehr) live zu erleben. Der Song beginnt wie eine Explosion und schleudert das Publikum mit roher, ungezähmter Energie direkt in eine Feuergrube.

Sänger Mateo Tervonen sagt über die Single:

„Swarming Angels & Flies is the title track for our upcoming record for a reason. It represents the elements of the album perfectly and is one of those songs that you want to break the silence with. It erupts out of nowhere and hits you like a concrete fist. A perfect violent introduction of what’s to come and what this album really is about.“

Der Titeltrack bietet nur einen kleinen Vorgeschmack auf das kommende Album Swarming Angels & Flies und doch ist eines sicher: Dieses Album ist das bisher intensivste, brutalste und raueste Werk der Band. Es ist ein bemerkenswert reifes und ausgefeiltes Werk, von quecksilbrigen Musikern, die erst Anfang 20 sind und noch am Anfang ihrer kreativen Reise stehen. Auf acht grotesken und äußerst giftigen Tracks haben Sarcator geschickt die augenzwinkernde Extremität ihres Debütalbums mit der inspirierenden Musikalität ihres zweiten Albums Alkahest vermischt, während sie alles mit mehr Intensität als je zuvor spielen. Sowohl wahnsinnig melodisch als auch gnadenlos brutal: Swarming Angels & Flies ist das gefährlichste Album, das die Schweden bisher gemacht haben.

Sarcator sprechen über die Platte und ihren Entstehungsprozess: „We wanted to highlight the most aggressive and extreme parts of us, but we still wanted to work with dynamics, so you still have elements of classic rock and post-punk, which we started experimenting with on the last record. There is no question that it’s our most intense, brutal, and rawest creation yet – It’s not really a genre album and we like to keep it that way.“

Swarming Angels & Flies – Tracklist:

1. Burning Choir

2. Comet Of End Times

3. Swarming Angels & Flies

4. The Deep Ends

5. Where The Void Begins

6. The Undercurrent

7. Closure

8. Unto Sepulchres

9. Dogfight (cover – Original: Anti Cimex)*

10. The Black Vomit (Cover – Original: Sarcófago*

11. Torture (Cover – Original: Sadus)*

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Swarming Angels & Flies kann ab sofort in den folgenden Formaten vorbestellt werden:

– CD Jewelcase (in O-Card) mit 11 Tracks

– Ltd. Purple LP mit 8 Tracks & 2-seitiger LP-Beilage

– Schwarze LP mit 8 Tracks und 2-seitiger LP-Beilage

– CD Jewelcase (US Version) mit 8 Tracks

*Bonustrack auf ltd. CD Jewelcase nur in O-Card

Sarcator werden zusammen mit Eradikated, Eternal Evil und Bloodstain auf der The Rising Four Tour im Herbst/Winter 2024 mit insgesamt zehn Stopps in ganz Schweden zu sehen sein. Mehr Informationen und Tickets gibt es hier: https://luger.se/the-rising-four/

The Rising Four Tour 2024

w/ Eradikated, Eternal Evil, Sarcator, Bloodstain

26-Oct-24 – Dynamo, Norrköping / Sweden

02-Nov-24 – Mejeriet, Lund / Sweden

09-Nov-24 – Musikhuset, Gävle / Sweden

15-Nov-24 – Intiman, Västerås / Sweden

16-Nov-24 – Frimis, Örebro / Sweden

21-Nov-24 – Debaser, Stockholm / Sweden

22-Nov-24 – Surr Arena, Göteborg / Sweden

30-Nov-24 – The Tivoli, Helsingborg / Sweden

06-Dec-24 – Platens Bar, Linköping / Sweden

07-Dec-24 – Nöjesfabriken, Karlstad / Sweden

Während die Schwedentour 2024 für die Band zu Ende geht, sind für 2025 bereits zwei Festivals für Sarcator angekündigt, und viele weitere Live-Termine werden bald folgen.

Live-Termine 2025

25.-26.07.2025 Freißenbüttel (Germany) – Burning Q Festival

18.-20.09.2025 Schrobenhausen (Germany) – Metal Im Woid

Mehr Infos zu Sarcator findet ihr hier:

Sarcator Besetzung:

Felix Lindkvist – Bass

Mateo Tervonen – Gesang, Gitarre

Leo Buchalle – Gitarre

Jesper Rosén – Schlagzeug

Sarcator online:

https://www.facebook.com/sarcatorband

https://www.instagram.com/sarcator