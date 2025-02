Thundermother am 07.02.2025 in der Großen Freiheit 36, Hamburg

Die Hard Rock Band Thundermother wurde 2009 von Gitarristin Filippa Nässil gegründet. Nach ihrem zweiten personellen Umbruch 2023 wussten die Fans nicht, wo sie die neue Besetzung ansiedeln sollen. Gab es im vergangenen Jahr zu ihrem 15-jährigen Bestehen nur wenige Konzerte, war aber das „neue“ Debütalbum der Besetzung in Arbeit. Herausgegeben wurde es indes nicht, da die Chefin schwanger wurde. So erblickt das Album Dirty & Divine (Review hier) heute passend zum Tourstart in Hamburg das Licht der Welt.

Waren Thundermother zwischen 2017 und 2021 eine der aktivsten Tourbands der Welt, war es dann nach dem Besetzungswechsel verständlicherweise erst einmal ruhig. 2024 meldeten sie sich mit dem Song I Left My License In The Future eindrucksvoll zurück und zeigten, dass die Band nichts von ihrer Qualität eingebüßt hat. Die neue Besetzung sind Sängerin Linnea Vikström Egg, Bassistin Majsan Lindberg, Drummerin Joan Massing und natürlich Filippa Nässil an der Gitarre. Ihr alter Slogan „We fight for Rock ’n‘ Roll“ gilt noch immer. Dass das so ist, wollen sie den etwas über 1.200 Fans in der Große Freiheit 36 beweisen.

Es ist feuchtkalt in Hamburg. Das heutige Konzert ist nichts für Nachtschwärmer, denn durch die später noch stattfindende Disco in der Location beginnt die Show bereits um 18 Uhr. Bereits um 17 Uhr zum Einlassbeginn hat sich eine lange Schlange vor dem Club gebildet. Die erste Band des Full Female Rock Band abends ist Vulvarine. „Vulvarock from Vienna | Rock ’n‘ Roll Sisterhood since 2019“ steht auf der Homepage. Das Damenquartett vereint rohe Punk-Attitüde, fette Metal-Riffs und ungebremsten Rock ’n‘ Roll. Die Band ist bereits zum zweiten Mal als Support mit Thundermother unterwegs. Sie supporten ihr neues Album Fast Lane, das am 28. März 2025 via Napalm Records erscheint und stehen heute in ihrer Besetzung Suzi Q (Gesang), Sandy Dee (Rhythmus Gitarre), Robin Redbreast (Bass) sowie Bea Heartbeat am Schlagzeug auf der Bühne. Vulvarine starten den Abend mit dem Opener ihres neuen Albums The Drugs, The Love And The Pain. Nach der Single ihrer letzten Scheibe Good Times folgt die aktuelle Single Fool, die kürzlich erst erschienen ist. Natürlich darf auch das Dieter Bohlen / Modern Talking Cover Cheri Cheri Lady nicht fehlen, das auf dem neuen Album zusammen mit Filippa Nässil erscheint. Die österreichischen Mädels kommen bei den Fans gut an und ernten nach ihrem leider nur 30 Minuten langen Set reichlich Zustimmung und Applaus.

Knapp eine weitere halbe Stunde vergeht, bis der zweite Act auf der Bühne steht. Die Glam-Metal / Heavy-Rock / Heavy-Metal-Band Cobra Spell wurde 2019 von der ehemaligen Burning Witches-Gitarristin Sonia „Anubis“ Nussfelder in Tilburg (Niederlande) gegründet. Die als Damenquintett gegründete Band hatte in der letzten Zeit personelle Veränderungen zu verkraften. Nachdem im Herbst auch noch Gitarristin Noelle dos Anjos freiwillig die Band verließ, um sich verstärkt um ihre eigene Band Nungara zu kümmern, hieß es, dass die Band als Quartett weitermacht. Aber auch die Position am Bass war ja noch vakant. Wer würde also heute neben Sängerin Kristina Vega, Gitarristin Sonia Anubis (Ex-Crypta) und Schlagzeugerin Hale Naphtha auf der Bühne stehen? Zu aller Verwunderung ist es dann doch wieder ein Quintett. Am Bass steht Bel Mena, die eigentlich in ihrer Band Radio Activas Gitarre spielt. Die zweite Gitarre besetzt, zur Verwunderung aller, ein Mann. Adri Funerailles ist der Freund/Verlobte von Sonia, so ist die ungewöhnliche Personalbesetzung zumindest als Aushilfe zu erklären. Cobra Spell haben 2023 ihr Debütalbum 666 mit den drei Singles S.E.X., The Devil Inside Of Me sowie Warrior From Hell veröffentlicht, die auch heute alle gespielt werden. Das Album steht heute insgesamt im Vordergrund. Na ja, nicht ganz, werden ein paar männliche Besucher sagen. Sonia mit ihrem Lederbody und den Fischnetz-Nylons zeigt, dass nicht nur die Damen von der Reeperbahn um die Ecke dieses Outfit tragen können. Auch dieser Gig ist nach knapp 40 Minuten zu Ende und bringt der Band einige neue Fans ein.

Die Spannung unter den alten Thundermother-Fans steigt. Wie sind sie denn nun in der Besetzung 3.0? Einige wenige Fans haben die Besetzung schon bei dem Sechs-Songs-Support-Gig bei den Scorpions sehen dürfen. Andere hatten sich mit Handyvideos aus dem Netz auf die neue Besetzung vorbereitet. Die neue Besetzung ist: Bandchefin Filippa Nässil an der Gitarre, Sängerin Linnéa Vikström (ehemals Therion und At The Movies), Wiedereinsteigerin Majsan Lindberg am Bass und die in Frankreich geborene Schlagzeugerin Joan Massing. Zuletzt spielte Joan in Saarlands bekanntester Rockband Honey Creek. Punkt 20 Uhr beginnen dann die Schwedinnen ungewohnt früh ihren Gig.

Die neuen Thundermother sind natürlich anders. Ihr neuer Stil ist ein paar Prozent härter und sie zeigen deutlich mehr Bühnenpräsenz. Majsan spielt, als wenn sie nie weg war, kommt aus sich heraus und nimmt die neue Rolle an. Die eher schmächtige Joan verdrischt die Felle mit einer hohen, nicht erwarteten Intensität. Linnéas Stimme ist natürlich anders. Guernicas raue Stimme wird von vielen Fans besonders bei den Songs der Alben Heat Wave und Black And Gold vermisst. Aber auch Linnéa hat sich schon angepasst und singt im Vergleich zum vergangenen Jahr tiefer. Das wirkt gefälliger und passt nun zum neuen Style der Band. Sie interpretieren die alten Songs mit ihrer Art neu und geben dem Rock ’n‘ Roll eine frische Note.

Das Programm beginnt mit viel Nebel und neuen Songs vom aktuellen Album Dirty & Divine, das ja heute offizielles Release feiert, bevor die Mädels die alten Hits aus der Kiste holen. Die Hits Hellevator, Thunderous und Dog From Hell stehen noch im Programm, Heat Wave und Fight For Rock ’n‘ Roll sind indes raus. Bei ihrem Drumsolo zeigt Joan Massing, warum sie von Filippa ausgewählt wurde, das Erbe von Emlee Johansson anzutreten. Die Mädels beenden mit Driving In Style wie früher das Konzert. Die Masse feiert die neue Besetzung. Nach 90 Minuten ist wie immer Schluss.

Normalerweise lassen sich die Mädels nach dem Konzert noch am Merchstand, der heute von Filippas Vater betreut wird, blicken. Das fällt leider aus. Die rigorosen Securitys drängen die Besucher in Richtung Ausgang. Business as usual, die nächste Veranstaltung drängt auf Einlass.

Ich fahre auf die A7 und bin hin- und hergerissen. Alt oder neu? Spaß bringt es auf jeden Fall nach wie vor. Macht euch am besten euer eigenes Bild und besucht die Mädels auf einem ihrer Konzerte. Ich denke, es ist wie vieles im Leben Geschmackssache. In ein paar Monaten wird über die Umbesetzung niemand mehr diskutieren.