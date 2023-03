John Diva & The Rockets Of Love – The Big Easy

Artist: John Diva & The Rockets Of Love

Herkunft: Deutschland, USA

Album: The Big Easy

Spiellänge: 46:07 Minuten

Genre: Hard Rock, Glam Rock, Rock

Release: 17.03.2023

Label: Steamhammer / SPV

Link: https://johndiva.com/

Bandmitglieder:

Gesang – John Diva

Gitarre – Snake Rocket

Gitarre – J.J. Love

Bassgitarre – Remmie Martin

Schlagzeug – Markus Kullmann

Tracklist:

California Rhapsody The Big Easy God Made Radio Runaway Train Thunder Believe Back In The Days Hit And Run Boys Don’t Play With Dolls The Limit Is The Sky Capri Style Wild At Heart

John Diva & The Rockets Of Love, die Vollblut Hardrock und Glam Metal Band, haben am 17.03.2023 ihr drittes Studioalbum The Big Easy über das Label Steamhammer / SPV veröffentlicht. Die Formation wurde 2009 gegründet und besteht aus Sänger John Diva, den Gitarristen Snake Rocket und JJ Love, Bassist Remmie Martin und Schlagzeuger Markus Kullmann. Das Album besteht aus zwölf Songs mit einer Gesamtspielzeit von 46 Minuten. Wie der Albumname schon vermuten lässt, geht es auf The Big Easy um großen Rocksound, angeführt von John Divas ausdrucksstarker Stimme. Die beiden Gitarristen sorgen für die nötige Härte und den Glamrock-Flair, während Bass und Schlagzeug für den groovigen Beat sorgen.

The Big Easy ist eine Hommage an die goldenen Zeiten des Rock ’n‘ Roll, mit Einflüssen von Größen wie Guns n‘ Roses und Bon Jovi. Songs wie Boys Don’t Play With Dolls, Runaway Train und Thunder sind klassische Hardrock-Nummern mit eingängigen Riffs und mitreißenden Refrains, während The Big Easy und Believe balladeske Töne anschlagen.

Insgesamt ist The Big Easy ein starkes Album, das die Erfolgsgeschichte von John Diva & The Rockets Of Love fortschreibt. Die fünf Musiker beweisen erneut, dass sie eine der besten Glam Rock Gruppen des Landes sind und sich auch international nicht verstecken müssen. Fans von Hard Rock, Glam Rock und Rockmusik sollten das Album definitiv im Auge behalten.