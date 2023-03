Saxon: veröffentlichen 2. Single “Razamanaz”

Saxon veröffentlichen die zweite Single Razamanaz vom neuen Album More Inspirations, das am 24. März veröffentlicht wird.

Nach der Veröffentlichung von Inspirations im Jahr 2021 ist More Inspirations die zweite große Portion Einflüsse, die in der über 40-jährigen Karriere von Saxon eine große Rolle gespielt haben. Die zweite Single ist eine beeindruckende Interpretation von Nazareths Razamanaz.

Frontman Biff Byford kommentiert die Wahl von Nazareths Razamanaz: “In den 70-iger haben wir uns Nazareth angeschaut, eine der ersten tourenden Hard Rock Bands. Wir waren überglücklich, als wir 1980 mit ihnen touren durften und die Band hat mit diesem Song ihre Show eröffnet … brilliant stuff!”

Ob es ihre Version von We’ve Gotta Get Out Of This Place von den Animals ist oder das hyper-dynamische From The Inside von Alice Cooper oder aber die grimmig vorgetragene Version von Kiss’ Detroit Rock City, More Inspirations ist ein fröhlicher, unkonventioneller Trip der Saxon Männer, die ‚ihre‘ Musik noch heute im Original zu Hause und im Tour Bus hören.

Produziert wurde das Ganze von Biff Byford, aufgenommen mit der Hilfe seines Sohnes Seb Byford, gemixt von Jacky Lehmann. More Inspirations beinhaltet passionierte Songs von Rainbow, ZZ Top und Cream, das dröhnende Razamanaz von Nazareth, eine eigene, geschmackvolle Version von Substitute (The Who) oder das mit einem fetten Groove angereicherte Gypsy von Uriah Heep. Diese Aufnahmen zeigen deutlich, aus welcher Ecke Saxon kommen.

Unser Time For Metal Redakteur René W. konnte schon in das neue Album reinhören. Hier kommt ihr zu seinem Review: