Stahlzeit am 17.03.2023 in der Kieler Wunderino Arena

Event: Schutt+Asche-Tour 2023

Band: Stahlzeit

Ort: Wunderino Arena, Kiel, Schleswig-Holstein

Datum: 17.03.2023

Kosten: Stehplatz 37,90 Euro, Sitzplatz 47,40 Euro

Zuschauer: etwa 3.000

Genre: Neue Deutsche Härte

Link: http://www.stahlzeit.com/

Setliste:

Armee Der Tristen Sehnsucht Asche Zu Asche Du Riechst So Gut Mein Teil Amerika Zick Zack Radio Keine Lust Benzin Haifisch Ohne Dich Mein Herz Brennt Puppe Zerstören Dicke Titten Sonne Feuer Frei! Du Hast Pussy

Zugaben Deutschland Ich Will Engel Adieu

Auch wenn Stahlzeit „nur“ eine Coverband sind, ist es erwartungsgemäß voll. So um die 3.000 Zuschauer finden heute den Weg in die Kieler Wunderino-Arena. Bereits dreimal musste das Konzert wegen der Corona-Pandemie verlegt werden. Heute findet endlich der Ersatztermin für den 18.04.2020, 27.11.2020 sowie 23.01.2022 statt. Eine Supportshow benötigt der heutige Abend nicht.

Tickets für die Originale sind teuer und knapp. So kommen Stahlzeit mit Frontmann Helfried „Heli“ Reißenweber, dessen Stimmähnlichkeit mit der von Till Lindemann frappierend ist, gerade recht. Die Setliste umfasst eine gut sortierte Best-of-Liste. 24 Songs passen in die gut 140 Minuten lange Show. 2018 und 2019 war die Show bereits in der Kieler Arena zu Gast. Die Setliste wurde natürlich um die neuen Hits der Berliner erweitert.

Nach der Eröffnung mit Armee Der Tristen erleuchten grüne Bengalos zu Sehnsucht die Bühne. Es gibt sowieso bei jedem der Songs zumindest ein kleines Mindestmaß an Pyro. Ob brennende Mikrofonständer oder der Kessel mit Keyboarder Ron Huber darin, der mit einem Flammenwerfer beschossen wird. Es ist immer ein Highlight zu jedem Song. Zu Amerika knallt das Konfetti, zu Benzin liegen die Feuersäulen waagerecht über der Bühne. Zum Song Haifisch steigt Keyboarder Ron Huber dann in das bekannte Schlauchboot, holt an der anderen Stirnseite einen Sechserträger Bier für die Band ab und schwebt auf den Händen der Fans getragen wieder zurück zur Bühne.

Zu Puppe brennt wie im Original ein riesiger Puppenwagen und bei Sonne gibt es Feuersäulen von allen Seiten. Ob Ersatzmann Tobi, der schon mal als Schlagzeugaushilfe dabei war, sich heute an der Gitarre so wohlfühlt? Sein Gesichtsausdruck lässt manchmal daran zweifeln. Besonders bei Feuer Frei, bei dem er einen Feuerwerfer vor den Mund geschnallt bekommt, wird ihm warm. Die Schaumkanone in Phallusform bei Pussy ist in diesem Jahr durch eine entschärfte Konfettikanone ersetzt. Das Highlight brennt dann bei Engel ab. Schlagzeuger Thomas Buchberger bearbeitet die Felle mit funkenspeienden Sticks, während Sänger Heli mit riesigen Flügeln zur Decke emporschwebt. Genau hierfür ist die riesige Ostseehalle, ein ehemaliger Flugzeughangar, von dem nach zwei fundamentalen Umbauten natürlich nichts mehr zu erkennen ist, genau richtig. Die Hitze mancher Pyroeinlagen spüren die Fans sogar noch im vierten Rang unter dem Hallendach. Nach zwei Stunden und zwanzig Minuten ist die Show vorbei. Leider haben die Stände im Umlauf schon geschlossen. So mancher Fan, besonders aus dem Infield, hätte noch etwas gegen die durstigen Kehlen getan. Andere hätten gern noch etwas verweilt und hätten die Eindrücke der Show Revue passieren lassen. Da besteht seitens der Halle noch Verbesserungsbedarf.

Stahlzeit werden oft mit einer weiteren Rammstein-Tributeband verglichen. Die Band Feuerengel tritt am Tag darauf in den Hamburger Docks auf. Stahlzeit punkten mit der großen Bühne, bei Feuerengel fällt alles ein wenig kleiner aus. Sie machen aber nicht weniger Spaß.

Zu guter Letzt sei erwähnt, dass Stahlzeit gleichbedeutend mit der Band Maerzfeld sind. Unter dem anderen Namen gibt es mit gleicher Besetzung eigene Songs zu hören. Eine neue Stahlzeit-Show ist in der Ostseehalle / Wunderino Arena auch schon terminiert und bekannt gegeben worden. Ich prognostiziere mal, dass man den Großteil der heute Anwesenden am 03.02.2024 an gleicher Stelle wieder begrüßen kann. Als Maerzfeld kommen sie bereits in einigen Wochen wieder nach Schleswig-Holstein. Am 22.04. spielen sie im Roxy in Flensburg.