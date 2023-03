Angus McSix: zweite Single „Sixcalibur“ mit offiziellem Musikvideo veröffentlicht

Angus McSix kehrt zurück aus dem Reich des Todes – stärker als jemals zuvor!

Nach dem heldenhaften Tod von Prinz Angus schien die Hoffnung für Schottland und die Galaxie zu schwinden. Jedoch kämpft sich der Held zurück in die Welt der Lebenden und präsentiert als Angus McSix das Debütalbum Angus McSix And The Sword Of Power, das am 21. April 2023 über Napalm Records erscheint. Die neue Band um Angus McSix (Thomas Winkler), Erzdämon Seebulon (Sebastian „Seeb“ Levermann), dem nordischen Muskel-Berserker Skaw! (Manu Lotter) und der schönen Königin der Lazer-Amazonen, Thalestris (Thalia Bellazecca), bestreitet darin Abenteuer von bisher ungekannten Ausmaßen. Auferstanden aus dem Reich der Toten ist Angus McSix die letzte Hoffnung, Schottland und die gesamte Menschheit von allem Bösen zu befreien.

Nach dem durchschlagenden Erfolg der ersten Single Master Of The Universe, die innerhalb kürzester Zeit hunderttausendfach aufgerufen wurde, wird das epische Abenteuer mit der zweiten Single Sixcalibur fortgesetzt. Angus nimmt das mächtige Schwert der Macht an sich, um aus den Unterwelten zu fliehen und die Menschheit zu beschützen. Getreu dem Motto „One Better“ erreicht das Schwert mit jedem getöteten Gegner ein neues Level.

Angus McSix zu Sixcalibur: „Seine magische Klinge hat den Durchgang zwischen der Welt der Lebenden und dem Reich des Todes versperrt. Sie diente während hunderttausend Jahren als Siegel, um den Ursprung alles Bösen in der Hölle der Hölle zu bannen. Nun hat Angus das Schwert gezogen und wurde dadurch zu Angus McSix. Jedoch ist hierdurch das Siegel gebrochen, und Erzdämon Seebulon kehrt ein in die Welt der Lebenden. Um das ursprüngliche Böse zu besiegen, muss das Schwert auf das höchste Level gebracht werden; erst dann wird es zu Sixcalibur – Schwert der Macht!“

Schaue dir das offizielle Musikvideo zu Sixcalibur hier an:

Gestorben in der größten Schlacht, die je ein Mensch oder Goblin gesehen hatte, schien alle Hoffnung für Schottland und die Galaxis dahin. Im Reich der Märtyrer sind die Geschehnisse für Angus wie ein verschwommener Traum aus ferner Vergangenheit verblasst. Doch als er plötzlich daran erinnert wird, dass seine Heimat bedroht wird, macht sich der Prinz auf, in die Welt der Lebenden zurückzukehren.

Der einzige Weg führt dabei durch ein Portal in den Tiefen der Hölle, das durch das allmächtige Schwert Sixcalibur versiegelt ist. Als Angus die Klinge zieht, erfährt er ein fundamentales Upgrade und verwandelt sich in den goldenen Helden Angus McSix, der den Fängen der Unterwelt entkommt! Gewillt, seinen alten Widersacher erneut zu bezwingen, ahnt Angus nicht, dass er soeben einer viel dunkleren Macht das Tor zurück zur Welt der Lebenden geöffnet hat: Erzdämon Seebulon – Ursprung alles Bösen.

Angus McSix And The Sword Of Power Tracklist:

1. Master Of The Universe

2. Sixcalibur

3. Laser-Shooting Dinosaur

4. Amazons Of Caledonia

5. Ride To Hell

6. Starlord Of The Sixtus Stellar System

7. The Vision In The Fires (Intro)

8. Eternal Warrior

9. The Key To Eternity

10. In A Past Reality

11. Fireflies Of Doom

12. Just A Fool Will Play Tricks On Angus McSix (Bonustrack)

Angus McSix And The Sword Of Power wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

• Deluxe-Boxset (inkl. 2-CD Digisleeve / Anhänger „SWORD“ / Flagge (100cm*70cm) / 4x signierte Autogrammkarten / Logo-Patch (15cm * 8cm)) (streng limitiert) – Napalm Records Shop exklusive

• 1-LP Gatefold gold / blau marmoriert (limitiert auf 300 Stück) – Napalm Records Shop exklusiv – nur wenige Einheiten übrig!

• Music Casette schwarz (limitiert auf 100 Stück) – Napalm Records Shop exklusiv – SOLD OUT!

• 1-LP Gatefold Curacao transparent (limitiert auf 300 Stück) – EMP exklusiv

• Music Casette blau (limitiert auf 100 Stück) – EMP exklusiv • 1-LP Gatefold schwarz

• 2-CD Digisleeve

• Digitalalbum

Das erste Kapitel der glorreichen Rückkehr des schottischen Helden ist auf dem Debütalbum Angus McSix And The Sword Of Power zu hören. Auf dem Rücken eines Pegasus, unter mitreißenden Techno-Beats und Synthie-Wellen, wagt Angus den Ride To Hell. Angetrieben von orchestralen Harmonien und markanten Rhythmen zieht der Held Sixcalibur, das Schwert der Macht, um das versiegelte Höllentor zu öffnen. Eingängige Gitarrensoli unterstreichen die unglaubliche Magie des Schwertes: jedes Mal, wenn ein Feind durch seine Klinge getötet wird, erreicht das Schwert ein neues Level und wird damit von Schlag zu Schlag mächtiger. Master Of The Universe führt das epische Abenteuer fort und markiert das Comeback von Angus McSix, als er aus dem Portal der verlorenen Seelen aufsteigt. Euphorische und energiegeladene Melodien vermischen sich mit seinen legendären kraftvollen Gesängen. Aus dem Portal der verlorenen Seelen steigt Angus auf und wird zurück nach Schottland transportiert – allerdings direkt zum Anbeginn der Zeit. Nachdem der glorreiche Krieger eine Invasion der höllischen Fireflies Of Doom abgewehrt hat, schenken ihm die Bewohner des Heiligen Zwergenimperiums von Dundee den Laser-Shooting Dinosaur, vertont im energetisch-eingängigen Party-Track, der an die guten alten 8-bit-Videospielzeiten erinnert. Als letzte Hoffnung für diese Welt soll Angus nun zu den nordischen Insels von Stenness reiten, um das Geheimnis seines Schicksals zu ergründen.

Angus McSix And The Sword Of Power ist die eindrückliche Rückkehr von Thomas Winkler in die Welt der glorreichen Power-Metal-Hymnen und eingängigen Partytracks. Als Gesicht von Gloryhammer war er über ein Jahrzehnt auf den Bühnen dieser Welt aktiv und hat sich durch diverse Gastauftritte wie Nanowar Of Steels Valhalleluja oder Feuerschwanz‘ Warriors Of The World United über die Genregrenzen hinaus einen Namen als einer der besten Entertainer der Metalszene gemacht. Mit Angus McSix sind er und seine neuen Verbündeten und Feinde nun bereit, sich den größten Schlachten des Universums zu stellen!

Angus McSix live

4 Konzerte der Memento Mori Tour 2023:

w/ Feuerschwanz, Warkings

19.04.23 CH – Pratteln / Z7

20.04.23 DE – Frankfurt / Batschkapp

21.04.23 DE – Saarbrücken / Garage

22.04.23 DE – Stuttgart / Im Wizemann

23.04.23 DE – Heidelberg / Halle 02

Angus McSix auf Festivals live 2023:

09.06.23 NL – Leeuwarden / Into the Grave Festival 2023

17.06.23 DN – Copenhagen / Copenhell Festival 2023

05.07.23 DE – Ballenstedt / Rockharz 2023

13.07.23 DE – Neukirchen-Vluyn / DONG Open Air 2023

14.07.23 AT – Leoben / Area 53 2023

15.07.23 CZ – Vizovice / Masters of Rock 2023

05.08.23 DE – Wacken / Wacken Open Air 2023

12.08.23 ES – Villena / Leyendas del Rock 2023

Angus McSix sind:

Angus McSix – Vocals

Seebulon – Guitar, Bass

Thalestris – Guitar

Skaw! – Drums

