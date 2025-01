Paleface Swiss: veröffentlichen Album „Cursed“ & Video zu „River Of Sorrows“

Paleface Swiss blühen im neuen Jahr mit ihrem dritten Longplayer und einer frischen Single auf. „Switzerland’s finest“ starten mit einem Paukenschlag ins neue Jahr und veröffentlichen kurz nach Silvester ihr mit Spannung erwartetes Album Cursed. Außerdem wird der Albumrelease mit einem neuen Musikvideo zu River Of Sorrows begleitet. Seht hier das neue Video:

Der Albumtitel Cursed erinnert die Fans vielleicht an ihre Wurzeln und ihren ersten Durchbruch mit dem Titel Curse Us, der für seinen rauen und aggressiven Sound bekannt ist. Auch auf ihrem dritten Album hat die Intensität nicht nachgelassen. Tatsächlich ist die Aggression so heftig wie eh und je, mit nicht nur den klassischen Caveman-Vibes aus der Beatdown-Ära der Band, sondern auch zahlreichen neuen musikalischen Facetten, die sie zweifellos in eine Reihe mit den großen Namen des Genres stellen werden.

Einst ein Außenseiter, haben sich Paleface Swiss nun fest etabliert, und Cursed festigt ihren Platz in der Szene. Jeder Track steht für eine andere Emotion, die visuell durch Blumen dargestellt wird, die auch das Cover-Artwork zieren – ein Blumenstrauß am Galgen, um den sich die Band versammelt. Die durchdachte Konzeption dieses Konzepts ist offensichtlich und ein positives Zeichen für das neue Jahr.

Die Band kommentiert: „Das ist das Piece of Art, das wir schon immer machen wollten. Wir wollten ein Konzept für unsere Musikvideos, Bilder und Kunstwerke haben. Der Realisierungsprozess war für uns absolut therapeutisch und wir können es kaum erwarten, es mit euch zu teilen.“

Das Album ist jetzt auf palefaceswiss.com, EMP, Impericon UK/DE und Down Right Merch (US) mit limitierten Vinyl-Editionen erhältlich.

Paleface Swiss werden von Januar bis April eine große Headliner-Tour durch die EU und die USA starten, bei der sie von Stick To Your Guns, The Acacia Strain, Nasty und Desolated begleitet werden.

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: