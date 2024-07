Die schwedische Melodic-Death/Thrash-Metal-Band Bloodcrown hat ein neues Lyric-Video zu When Wolves veröffentlicht. Der Song ist auf dem neuen Album Sound Of Flesh And Bone enthalten, dessen Veröffentlichungstermin am 26. Juli über Gruesome Records angesetzt ist.

When Wolves bietet alles, was ein Fan des Genres braucht – pulsierenden Doublebass, gut komponierte Riffs und kratzigen Gesang. Wichtig ist, dass du es laut spielst!

