Rxptrs: veröffentlichen Video zu „The Frail“

Die aus Bristol stammenden Engländer von Rxptrs vermengen Rock, Metal, Punk und Hardcore mit einer beneidenswerten Nahtlosigkeit, die etwas Einzigartiges schafft, das vor grenzenloser Energie strotzt. Ihr kommendes Album Living Without Death’s Permission erscheint am 24. Juni via Blacklight Media/Metal Blade Records. Bestellt es hier vor: blacklightmediarecords.com/rxptrs

Nun haben Rxptrs, die von Alternative Press als eine von 20 britischen Bands, die man kennen sollte, bezeichnet wurden, die neue Single The Frail veröffentlicht. Hier ansehen/anhören:

„Für dieses Video wollten wir alles auf das Wesentliche reduzieren“, erklärt Simon Roach, der Sänger der Band. „Der Song trifft bei mir den Nerv der Zeit, deshalb wollten wir die Botschaft nicht verpacken. Wir wollten den Vorhang für die Band zurückziehen und alles offenlegen. Wir haben uns einfach in unserem Proberaum eingerichtet und unseren Freund Charlie Smith eingeladen, um uns in unserer wahrhaftigsten Form einzufangen. Im RS Studio wurde der Großteil des Albums geschrieben, es ist unser zweites Zuhause, also fühlt es sich einfach richtig an, jeden in unsere Welt zu lassen.“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: