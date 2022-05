Darker Days: veröffentlichen neue Single „The Hunt“

Die US Punkband Darker Days hat ihre neue digitale Single The Hunt veröffentlicht!

Zusätzlich gibt es ein Lyric Video zum Song, das man sich hier ansehen kann:

Mason Eaton, Sänger von Darker Days, kommentiert:

„The Hunt lebt von dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit, das wohl die meisten Menschen nachvollziehen können. Ausgehend von einem Gefühl der Sehnsucht, das so oft mit Stille unterdrückt wird, finden wir uns auf der Suche nach mehr wieder und warten auf eine Veränderung, die sich oft nicht einstellt.“

Sowohl The Hunt, als auch die vorherige Single Maniac, wurden von Chris Curran im Reclaim Music Studio gemischt und gemastert. Für die Gestaltung des Singleartworks ist Argyle Goolsby von Blitzkid verantwortlich.

In wenigen Tagen gehen Darker Days zusammen mit Evelyn’s Casket auf Cemetery Youth Tour.

Darker Days live:

26.05.2022 US Worcester, MA – Ralph’s Diner

27.05.2022 US Lowell, MA – Thirsty First

28.05.2022 US Wilmington, DE – Bar XIII

01.06.2022 US Wytheville, VA – Chaotic Makings

02.06.2022 US Johnson City, TN – The Hideaway

03.06.2022 US Chicago, IL – Liars Club

04.06.2022 US Minneapolis, MN – 331 Club

05.06.2022 US Ft. Wayne, IN – Muse on Main

https://www.facebook.com/drkrdys

https://www.instagram.com/drkrdys