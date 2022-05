Gwar: veröffentlichen neues Video zum Song “Berserker Mode”

Während das Veröffentlichungsdatum immer näher rückt, haben die mächtigen Alien-Overlords von Gwar den zweiten Track ihres kommenden Meisterwerks The New Dark Ages veröffentlicht.

Der Visualizer zeigt die ersten animierten Bilder aus der kommenden Graphic Novel der Band Gwar In The Duoverse Of Absurdity.

„Das ist meine Herkunftsgeschichte, über die Verwandlung in eine drogengeschwängerte, unberechenbare Gefahr auf dem Schlachtfeld. Aber wie ich selbst hat sie auch eine weichere Seite, eine Geschichte über den Kampf, eine sexy, vielköpfige, vajazzzled Kuhbestie zu werden, die keine Angst hat, mein authentisches Selbst zu verkünden … der Berserker Blóthar!“

Vorbestellung von The New Dark Ages unter https://gwar.net/collections/the-new-dark-ages. Das Album wird am 3. Juni auf CD/Digital und am 16. September auf Vinyl und Kassette über das bandeigene Pit Records veröffentlicht.

Im Anschluss an die US-Tournee kehren Gwar diesen Sommer nach Europa zurück, wo sie unter anderem auf dem Bloodstock– und dem Wacken Open Air Festival auftreten werden.

The Black Death Rager World Tour:

29/7: Tilburg, NL @ 013

31/7: Berlin, DE @ SO 26

3/8: Essen, DE @ Turock

4/8: Wacken, DE @ Wacken

8/8: Dover, UK @ The Booking Hall

9/8: Brighton, UK @ Chalk

10/8: Bristol, UK @Fleece

12/8: Catton Park, UK @ Bloodstock Open Air

13/8: Norwich, UK @ Waterfront

14/8: Leeds, UK @ Key Club

16/8: Glasgow, UK @ Garage

17/8: Manchester, UK @ Club Academy

18/8: London, UK @ The Dome

Viele weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: