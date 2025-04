GWAR: kündigen „The Return Of Gor Gor“ via Pit Records / Z2 Comics für den 25.07.2025 an

Die Shock-Rock-Legenden GWAR sind zurück, um mit ihrer neuen Multimedia-Veröffentlichung The Return Of Gor Gor, die am 25. Juli 2025 über Pit Records/Z2 Comics erscheint, erneut für Aufruhr zu sorgen. Dieser Multiformat-Angriff auf die Sinne beinhaltet brandneue Studioaufnahmen, wilde Live-Performances und einen exklusiven 32-seitigen Comic, der die epische Rückkehr von Gor Gor, GWARs lange verschollenem, drei Tonnen schweren Tyrannosaurus Rex, beschreibt. Diese Veröffentlichung ist eine Zusammenarbeit zwischen GWAR und Z2 Comics, um den Fans das ultimative Erlebnis zu bieten.

Zum Auftakt des Gemetzels präsentieren GWAR das Video zu Lot Lizard. Über die neue Single sagt Blothar: “Lot Lizard ist eine fulminante Rückkehr zu GWAR als Punk-Metal-Kraftpaket mit Sinn für Humor. Was könnte charmanter sein als ein Song über eine Crack-süchtige, sich queer kleidende Dinosaurier-Prostituierte, die in Truck-Stop-Gurkenparks Würstchen schreddert? Nichts, Schatz. Das ist es. Der Song rockt. Hört zu, ihr Trottel…“

The Return Of Gor Gor enthält drei brandneue GWAR-Songs, die von Kurt Ballou (Converge, GodCity Studios) gemischt wurden, sowie vier Live-Tracks, die im The Masqueradein Atlanta, während GWARs 2024-Tour aufgenommen und von Chris Ronan Murphy gemischt wurden. Alle Songs wurden von GWAR produziert und von Alan Douches gemastert. Die Veröffentlichung enthält außerdem einen 32-seitigen Comic, der die Rückkehr von Gor Gor detailliert beschreibt und allen Versionen beiliegt. Die Vinyl-Editionen sind mit einer animierten Radierung von Gor Gor auf Seite A versehen, wobei lila Vinyl exklusiv bei GWAR.net und grünes Vinyl bei Z2Comics.com erhältlich ist. Eine Deluxe-Hardcover-Ausgabe ist ebenfalls über Z2Comics erhältlich.

The Return Of Gor Gor Album Art Credit: Dan Mumford

The Return Of Gor Gor Tracklist:

1. The Great Circus Train Disaster

2. Tyrant King

3. Lot Lizard

4. Crack In The Egg (Live)

5. The Founding Fathers (Live)

6. America Must Be Destroyed (Live)

7. Fishfuck (Live)

The Return Of Gor Gor wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

=> CD mit 32-seitigem Comic-Booklet

=> LP mit 32-seitigem Comic-Booklet und geätztem Vinyl

=> Deluxe LP mit 32-seitigem Hardcover-Comic und geätztem Vinyl (D2C-exklusiv)

=> Einzelner 32-seitiger Comic

Vor 40 Jahren kamen die intergalaktischen Warlords von GWAR aus ihrer antarktischen Gruft, um die Erde mit ihrer barbarischen Mischung aus Metal und Chaos zu erobern. Im Laufe der Jahrzehnte haben ihre monströsen Liveshows und ihre unerbittliche Diskografie sie zu den ultimativen Oberherren des Shock-Rock gemacht. Mit BälSäc, Beefcake, JiZMak und Blothar sowie dem mächtigen Schredder Grodius vom Maximus Clan machen sich GWAR nun auf die Suche nach ihrem wilden Haustier Gor Gor, der nach dem Tod ihres früheren Frontmanns Oderus Urungus auf mysteriöse Weise verschwand.

Aber wo ist Gor Gor all die Jahre gewesen? Wie kann man einen drei Tonnen schweren Tyrannosaurus Rex verlegen? Die Antwort liegt in The Return Of Gor Gor, einem Multiformat-Erlebnis, das Musik und grafische Erzählung miteinander verbindet. The Return Of Gor Gor erzählt die Geschichte eines verwaisten T-Rex-Jungen, der sich in einer verdorbenen Welt verirrt, die ihm völlig fremd ist. Wird er ein Verbündeter der legendären Scumdogs Of The Universe werden, oder wird ihre Wiedervereinigung eine apokalyptische Schlacht auslösen? Nur die Zeit wird es zeigen.

Blothar kommentiert The Return Of Gor Gor: „Das letzte Mal, als ich Gor Gor sah, war er nur ein kleiner Drache. Er war auf die Motorhaube meines Kia Soul geklettert und hielt sich dort fest, während ich zum Laden fuhr, um Clamato zu kaufen. Ich badete ihn in Scheibenwischerflüssigkeit und benutzte meine Scheibenwischer, um ihn von meinem süßen Gefährt zu stoßen. Das Nächste, was ich weiß, ist, dass er ein 1,80 m großer, speziesübergreifender Prostituierter ist, der in einem Pickle Park arbeitet. Anscheinend ist er jetzt erwachsen und auf Rache aus. Dieses Album beschreibt seine Kämpfe als junger Dino-Amerikaner, der versucht, seinen Weg in einer grausamen Welt zu finden.“