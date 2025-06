GWAR: haben ihre neue Single „The Great Circus Train Disaster“ veröffentlicht

Heute setzen die Schock-Rock-Legenden GWAR die Feierlichkeiten zu ihrem 40-jährigen Bestehen mit der Veröffentlichung ihrer neuen Single The Great Circus Train Disaster fort, dem zweiten Track aus ihrer kommenden Multimedia-Veröffentlichung The Return Of Gor Gor, die am 25. Juli über Pit Records und Z2 Comics erscheint.

Die neue Single kommt mit einem animierten Abenteuer, das das Chaos und den Wahnsinn einfängt, den nur GWAR liefern können, und erzählt die Geschichte einer katastrophalen Entgleisung eines Zirkuszuges, in die flammende Elefanten, verdrehte Clowns und ein extrem unglücklicher Zuckerwatteverkäufer verwickelt sind. Zuvor erschien die Single Lot Lazard, welche ebenfalls auf dem Album The Return Of Gor Gor zu hören sein wird. Das Album kann man ab sofort vorbestellen!

The Return Of Gor Gor Track List:

1. The Great Circus Train Disaster

2. Tyrant King

3. Lot Lizard

4. Crack In The Egg (Live)

5. The Founding Fathers (Live)

6. America Must Be Destroyed (Live)

7. Fishfuck (Live)