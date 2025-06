Tungsten: enthüllen Musikvideo zu berührender neuer Single ‚Cry For The Fallen‘

Es ist an der Zeit, dass die schwedischen Melodic Metaller Tungsten ihr Equipment entstauben: Der Livesommer steht an! Doch bevor die Band ihr jüngstes Werk, The Grand Inferno (Reigning Phoenix Music), einmal mehr auf den hiesigen Bühnen vorstellen wird, präsentiert sie einen bis dato unbekannten Song, der im Rahmen der Aufnahmen ebenjenes Albums entstand. Dabei beginnt Cry For The Fallen zart besaitet mit Streicherklängen, ehe die berührende Geschichte des Tracks – höchst emotional gesungen von Mike Andersson – zum Tragen kommt. Der dramaturgische Vierminüter türmt sich wie ein heraufziehender Sturm vor der Hörerschaft auf und lässt mittels Flöteneinsatz obendrein Tungstens folkigen Einfluss zum Vorschein kommen. Cry For The Fallen gipfelt in einem epischen letzten Refrain, der die Single auf ihrem emotionalen Höhepunkt enden lässt und die Welt daran erinnert, welch großartiges Gespür die Truppe für das Schreiben bewegender und gleichzeitig enorm kraftvoller Musik besitzt.

Tungsten erläutern: „Wir wollten den Song ursprünglich schon auf The Grand Inferno packen, doch nach einigem Hin und Her entschieden wir uns dazu, ihn zu einem späteren Zeitpunkt separat zu veröffentlichen. Er sollte einfach die Aufmerksam bekommen, die ihm unseres Erachtens nach gebührt. Cry For The Fallen ist ein unglaublich dynamischer und gefühlsstarker Track, dem wir mit einem Musikvideo, das wir in einer wunderschönen südschwedischen Kirche gedreht haben, zusätzlichen Ausdruck verleihen wollten. Diese Umgebung passt einfach perfekt zur Atmosphäre und Botschaft des Songs, der zur Erinnerung an alle, die schon von uns gegangen sind, dienen soll: Ein emotionales Tribut an Familienmitglieder sowie Freundinnen und Freunde, die gestorben sind. Dies ist der Moment des Erinnerns, dreht Cry For The Fallen auf!“

Tungsten live:

11.07.2025 BG Cirpan – Midalidare Rock In The Wine Valley

Hell, Fire And Steel-Tour

w/ Saxon

24.07.2025 SE Eskilstuna – Lokomotivet

25.07.2025 SE Borgholm – Öland Rock

26.07.2025 SE Linköping – Garden, Konsert & Kongress

27.07.2025 SE Gävle – Furuvik

02.08.2025 SE Skuleberget – Skulerocken

09.08.2025 ES Villena – Leyendas del Rock

24.08.2025 CH Aarburg – Riverside

30.08.2025 DE Bad Wörishofen – Forest Metal Festival

Über Tungsten

Tungsten sind eine schwedische Symphonic-Metal-Band, die 2016 von ex-Hammerfall-Schlagzeuger Anders Johansson und dessen Söhnen Niklas und Karl, komplettiert durch Sänger Mike Andersson, ins Leben gerufen wurde, und sich durch ihre technische Virtuosität und mitreißende Kompositionen einen Namen in der internationalen Metal-Szene gemacht hat. Ihr aktuelles Album The Grand Inferno bereichert die metallische Landschaft mit seiner Energie und Innovation zweifellos ungemein und liefert eine kraftvolle Mixtur aus dynamischer Instrumentation und packenden Melodien, ohne dabei den bandeigenen Sound außen vor zu lassen.

Tungsten sind:

Mike Andersson – Gesang

Niklas „Nick“ Johansson – Gitarre, Begleitgesang

Karl „Kalle“ Johansson – Bass, Keyboards, Schreigesang

Anders Johansson – Schlagzeug