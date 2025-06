Bush: bringen neue Single „The Land Of Milk And Honey“ mit dazugehörigem Video-Clip

Mitmelden sich die-nominierten, mehrfach mit Platin ausgezeichneten Rocklegendenzurück und liefern eine explosive Singleauskopplung aus ihrem kommenden zehnten Studioalbum, welches am 18.07.2025 auferscheint.

The Land Of Milk And Honey verbindet voller Wucht rohe Emotionen mit schonungsloser Gesellschaftskritik. Produziert von Gavin Rossdale und Erik Ron (u.a. Godsmack, Bad Omens, Panic! At The Disco), erhebt sich der Track als trotziges Manifest des Widerstands – persönlich wie politisch. Er wirft einen Blick hinter die Fassade augenscheinlicher Freiheit in einer Welt, die von Macht, Besessenheit und Entfremdung bestimmt wird.