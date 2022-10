Gwar: präsentieren neues – extrem Splatter – Video zu dem Song „The Cutter“ feat. Lzzy Hale (Halestorm)

Die intergalaktischen Kriegsherren von Gwar entweihen derzeit Nordamerika auf ihrer Black Death Rager World Tour, um ihre neueste Veröffentlichung zu unterstützen: The New Dark Ages.

Die Band hat viele neue Tracks des Albums in ihrem Live-Set gespielt, darunter The Cutter, ein Heavy-Metal-Kracher mit einem besonderen Gastauftritt von Halestorm-Sängerin und Undercover-Scumdog Lzzy Hale. Nun freut sich die Band, ihr Musikvideo zu diesem Song zu präsentieren. Das Video wurde von MyGoodEye gedreht.

Frontmann Blothar äußerte sich zu dem Video wie folgt:

„Lzzy Hale ist wundervoll talentiert. Nur wenige wissen, dass sie auch ein verdeckter Scumdog ist, der vor Äonen mit dem Rest von Gwar unter ihrem wahren Namen Clitaurus Maximus vom Maximus-Clan auf die Erde kam. Wir sind hocherfreut, ihre Stimme und ihr Bild auf diesem absolut genialen Werk zu haben.“

Lzzy Hale selbst äußerte sich wie folgt zu ihrer Allianz mit den allmächtigen Gwar:

„Ich, Clitaurus Maximus The She Bull… erkläre hiermit The Cutter zu meinem FIRST feature in einem Motherfucking Gwar Song! Vielen Dank an diese interplanetarischen Krieger für den hochgeschätzten Aderlass und dafür, dass sie diesem kleinen Biest die Gelegenheit gegeben haben, ihre drei hässlichen Köpfe zu zeigen!“

