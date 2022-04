Gwar: kündigen Album „The New Dark Ages“ offiziell mit erstem Video an (VÖ: 03.06.2022)

Menschen, ihr habt lange genug gewartet! Der Tag ist endlich da! Ab heute veröffentlichen eure Lords and Masters Gwar ihr neuestes akustisches Meisterwerk. Aus ihrem kommenden Album The New Dark Ages, freuen sich Gwar, den Song Mother Fucking Liar zu veröffentlichen!

„Dieser Song ist für jeden, der die Schnauze voll hat von all den Scheißern, die aus beiden Seiten ihres Mundes reden. Motherfuck a motherfucking liar“, sagt Sänger Blöthar the Berserker

Pre-order – The New Dark Ages: https://gwar.net/collections/the-new-dark-ages

Das Album wird am 3. Juni auf CD/Digital und am 16. September auf Vinyl und Kassette über das bandeigene Pit Records veröffentlicht.

The New Dark Ages – Tracklist:

1. New Dark Age

2. Blood Libel

3. Berserker Mode

4. Mother Fucking Liar

5. Unto the Breach

6. Completely Fucked

7. The Cutter

8. Rise Again

9. The Beast Will Eat Itself

10. The Venom of the Platypus

11. Ratcatcher

12. Bored to Death

13. Death Whistle Suite:

-Temple Ascent

-Starving Gods

-Deus Ex Monstrum

Das Konzept des Albums ist mit einer begleitenden Graphic Novel verbunden, Gwar In the Duoverse of Absurdity, die ebenfalls am 3. Juni von Z2 Comics veröffentlicht wird. In der Graphic Novel wird die Band in ein alternatives Universum gesaugt, um gegen ihre bösen Zwillinge und das Gespenst der Schurkentechnologie zu kämpfen.

Zur Unterstützung des Albums werden Gwar in diesem Frühjahr auf ihrer The Black Death Rager World Tour unterwegs sein. Die Tour beginnt am 19. Mai in Ft. Wayne, IN und läuft bis zum 17. Juni in Reading, PA. Unterstützt werden sie dabei von Goatwhore, The Native Howl und Nekrogoblikon.

Im Anschluss an die US-Tournee kehren Gwar in diesem Sommer nach Europa zurück, wo sie unter anderem auf dem Bloodstock– und dem Wacken Open Air Festival auftreten werden.

Im Juli /August wird die Band einige Shows spielen.

Jul 31: Berlin, DE – SO 36

Aug 2: Munich, DE – Free and Easy Festival

Aug 3: Essen, DE – Turock

Aug 4: Wacken, DE – Wacken Open Air

Ebenfalls im September wird es in ausgewählten Kinos eine Band Dokumentation zu sehen geben. Weitere Infos dazu folgen.

Die Zeit, die die Menschheit auf der Erde verbracht hat, wird durch „die Zeitalter“ verfolgt: Die Steinzeit, die Bronzezeit, das Zeitalter der Aufklärung. Jede Periode der Geschichte wird durch einen Schlüsselpunkt in der Zeit unterbrochen, an dem das Schicksal der menschlichen Rasse in der Schwebe hing und am Abgrund des Untergangs stand. Wir stehen jetzt an einem weiteren dieser kritischen Momente, dem Beginn eines neuen dunklen Zeitalters! Uralte und unaussprechliche Schrecken suchen die Erde erneut heim, Kräfte, die dem Zeitalter der Menschheit ein für allemal ein Ende zu bereiten drohen. Dieses Album erzählt die Geschichte eines zeitlosen Bösen, das aus Gwars ferner Vergangenheit aufgetaucht ist, um die armseligen Versuche der Menschheit, sich weiterzuentwickeln, zu bedrohen. Es verdreht und pervertiert die moderne Welt und nutzt die Technologie, um die Menschheit bis zu dem Punkt zu polarisieren, an dem sich die Realität selbst in zwei verschiedene Universen aufgespalten hat, ein … Duoverse, wenn man so will (oder auch nicht)!

The New Dark Ages erzählt von Gwars Abenteuern in der Duoverse, wo die Band alte Kräfte wie Blóthars furchterregenden Berserker-Modus wiederentdeckt und auf neue Verbündete trifft, wie den mörderischen Maven, der als The Cutter bekannt ist. Auf ihrem Weg kämpfen sie gegen die lebenden Monumente einer verlorenen Sache und gegen Armeen von untoten Soldaten, die wieder auferstehen, um einen neuen Bürgerkrieg zu führen. The New Dark Ages ist eine Reise durch die Archetypen der menschlichen Vorstellungskraft, während unsere Anti-Helden grausame Märchen wie das des alten Rattenfängers wieder aufleben lassen und uns daran erinnern, dass der Geist von Gwar so alt ist wie das Geschichtenerzählen selbst. Nachdem die Menschen die zerstörerische Technologie entfesselt haben, beten sie, dass die Bestie sich selbst fressen wird, aber es liegt an Gwar, in einer epischen Schlacht zwischen Wissenschaft und Übernatürlichem in die Bresche zu springen.

Albuminfo:

Gwar – The New Dark Ages

VÖ: 03.06.2022

Label: Pit Records / Bertus