Joe Bonamassa: Deutschlandtour startet heute

“Niemand in der Bluesrock-Szene spielt mit so viel Leidenschaft und Talent und gleichzeitig mit so viel Ehrerbietung vor denen, die vor ihm auf der Bühne standen. Niemand hat so viel Hingabe für sein Handwerk wie Joe Bonamassa!“

schreibt das Classic Rock Magazin UK

Spaß und Leidenschaft, Professionalität und Visionen, dies alles bringt der Grammy-nominierte Superstar des zeitgenössischen Bluesrocks scheinbar mühelos unter einen Hut. Live in Concert sowie auf Tonträgern begeistert Bonamassas charismatische Stimme, sein feuriges Gitarrenspiel und sein facettenreiches Songwriting. Bereits vor einigen Jahren startete der US amerikanische Blues Musiker Joe Bonamassa einen einzigartigen Triumphzug durch Europas größte Hallen. Nach einer zweijährigen Zwangspause wird dieser nun 2022 mit einer neuen Auflage seiner Konzertreihe Live In Concert mit Auftritten in Saarbrücken, Berlin, Frankfurt, Hannover und Düsseldorf in Deutschland fortgesetzt.

Im Gepäck wird Bonamassa sein neues Album, Time Clocks haben, welches am 29. Oktober 2021 erschienen ist. Time Clocks folgt auf Joes jüngstes Live-Album Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman und seinem letzten Studioalbum Royal Tea, das ihm zum 24. Mal den ersten Platz 1 in den Billboard Blues Charts brachte. Sein letztes Studiowerk Royal Tea, welches im Oktober 2020 erschien, erreichte wie schon die drei Vorgängeralben die Top 5 der deutschen Album-Charts. In Deutschland wurde Bonamassa bereits dreimal mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Mit dem für ihn typischen Outfit und der Sonnenbrille wird er weiterhin durch die Welt touren und sein Erbe als einer der größten Gitarristen unserer Zeit weiter ausbauen.

Joe Bonamassa – Deutschland Tour 2022

26.04.2022 Hannover – Swiss Life Hall

27.04.2022 Saarbrücken – Saarlandhalle*

29.04.2022 Frankfurt – Jahrhunderthalle** (ausverkauft)

01.05.2022 Berlin – Verti Music Hall (nur noch Restkarten)

03.05.2022 Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

www.jbonamassa.com

