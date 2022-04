In Extremo: neue Termine für Wiesbaden und Köln

Vom Akustik-Trio zu einer der erfolgreichsten deutschen Rockbands. Von einer Idee, harter Arbeit, unbeirrtem Glauben zu mehreren Top-10- und drei Nr.-1-Alben. Zu ausverkauften Tourneen, bebenden Burgen und treuesten Fans auf der ganzen Welt. Vom neuesten Album Kompass zur Sonne zu einem aufregenden Meilenstein: 25 (bzw. inzwischen 27) Jahre In Extremo!

Seit einem sagenhaften Vierteljahrhundert fasziniert die Band nun mit ihrer mitreißenden Energie, die – in Vollendung! – aus dieser ureigenen Mischung entsteht: Zwischen historischen Einflüssen und dem gewaltigen Sound ihrer Metal-Gitarren, zwischen mittelalterlichen Instrumenten, folkloristisch-archaischen wie auch modernen Rhythmen, Mitsing-Hymnen in deutscher und mundartlicher Sprache, zwischen reinstem Vollgas und Gänsehaut-Melodien entsteht so viel mehr als Musik. Es ist eine Atmosphäre, ein Gefühl, eine Verbindung, die sie so einzigartig wie erfolgreich macht.

Gegründet 1995 von Sänger Michael Robert Rhein, der als begeisterter Besucher von Mittelalter- Veranstaltungen die Idee hatte, Mitstreiter für ein akustisches Ensemble zu suchen. Die fand er und gemeinsam erweckten sie mit Mittelalter-Coverversionen auf historischen Instrumenten die Musik aus dieser Zeit zum Leben. Erste Aufnahmen folgten schon 1996 in Form von In Extremo, einer ersten Musikkassette für den Eigenvertrieb. Neben diesem Projekt gab es zudem eine Rockband, und der Versuch, die beiden zu kombinieren, gefiel Musikern und Publikum gleichermaßen. So kam nach und nach zusammen, was offensichtlich zusammengehörte, und zunächst auf zwei Stücken des folgenden, heute als Die Goldene (1997) bezeichneten Albums zu hören war. Die beiden Formationen rückten immer näher zusammen und schon im April 1998 gab es das erste Konzert in kompletter In Extremo-Besetzung. Zwar erschien parallel dazu das eher akustisch gehaltene Hameln (1998), doch machte diese rastlose und vielfältige Kreativität bald Indie-Labels auf die Band aufmerksam. Noch im gleichen Jahr wurden das Rock-Album Weckt Die Toten und das Live-Album Die Verrückten Sind In Der Stadt mit dem Mittelalter-Programm veröffentlicht.

Kurz vor dem neuen Jahrtausend begann schließlich der Durchbruch: Die Band unterschrieb beim Major Universal Music. Verehrt Und Angespien (1999) stieg auf einen sensationellen 11. Platz der deutschen Albumcharts ein. Das 2001 folgende Sünder Ohne Zügel bedeutete schließlich den eigentlichen Durchbruch, nicht zuletzt wegen der ersten eigenen Songs, die darauf zu hören waren. Diesen eigenkompositorischen Weg ging das Septett konsequent weiter auf 7 (2003) und Mein Rasend Herz (2005), auf der mit Liam der Song enthalten ist, der mit Platz 3 beim Bundesvision Song Contest und einem deutlich zunehmenden Publikumsinteresse belohnt wurde. Fast im Wechsel erschienen nun Live- und Studio-Alben wie Sängerkrieg (2008), das sich des damals vorherrschenden Castingshow-Wahns annahm und die Band erstmals auf die Spitzenposition der Albumcharts führte, eine erneute Nr.-1-Platzierung mit Sterneneisen (2011) und Kunstraub (2013) auf Platz 2.

Zum 20-jährigen Jubiläum kam 2015 die umfangreiche Boxset-Retrospektive XX, 2017 die Best- of-Compilation 40 wahre Lieder und dazwischen Quid Pro Quo, das 2016 direkt auf Platz 1 einstieg und sich für 15 Wochen in den Charts hielt, gefolgt von der dazugehörigen Live-Aufnahme namens Quid Pro Quo Live.

Das neue Album Kompass zur Sonne erschien im März 2020 und erreichte umgehend Platz 1 der Charts. Das Video zur ersten Single Troja wurde in Berlin-Schöneweide unter der Regie von Jörn Heitmann (u. a. Rammstein, Die Toten Hosen) gedreht und beeindruckte mit bildgewaltiger Sozialkritik.

Mindestens ebenso bild- sowie ton- und pyrogewaltig wird der große Geburtstag mit Fans, Wegbegleitern und Freunden nun endlich nachgefeiert: nach zweijähriger Zwangspause dürfen sich die Fans endlich wieder auf eine ausgiebige Hallen- und Studiotournee sowie einige weitere Überraschungen rund um das Vierteljahrhundert ihrer Lieblingsband freuen.

Denn „vollendet“ ist In Extremo noch lange nicht – auf die nächsten 25!

In Extremo – Kompass zur Sonne-Tour 2022

06.05.2022 Bremen Pier 2

07.05.2022 Hannover Swiss Life Hall

13.05.2022 München Zenith

14.05.2022 A-Wien Gasometer

18.05.2022 Hamburg Sporthalle (verlegt)

19.05.2022 Dresden Alter Schlachthof

20.05.2022 Erfurt Thüringenhalle

21.05.2022 Leipzig Haus Auensee

27.05.2022 Bielefeld Lokschuppen

28.05.2022 Berlin Columbiahalle

21.12.2022 Wiesbaden Kulturzentrum Schlachthof + Neuer Termin +

22.12.2022 Köln Palladium + Neuer Termin +

Weitere Termine findet ihr unter:

In Extremo sind:

Michael Robert Rhein (Das letzte Einhorn) – Gesang, Cister

Kay Lutter (Die Lutter) – Bass

Sebastian Lange (Van Lange) – Gitarren, Gesang

Marco Zorzytzky (Flex der Biegsame) – Dudelsack, Drehleier

André Strugala (Dr. Pymonte) – Harfe, Pommer

Florian Speckardt (Specki T.D.) – Drums

