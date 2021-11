Rxptrs: unterschreiben bei Blacklight Media / Metal Blade

Die britische Band Rxptrs aus Bristol, die Rock, Metal, Punk und Hardcore so nahtlos miteinander verbindet, dass etwas Einzigartiges entsteht, das vor Energie nur so strotzt, hat bei Blacklight Media/Metal Blade Records unterschrieben.

Die Band, die von Alternative Press als eine von 20 britischen Bands bezeichnet wurde, die man kennen sollte, hat das Video zur neuen Single Gutterflies veröffentlicht. Seht euch den Clip, bei dem Nathan Roach Regie führte, hier an.

„Gutterflies ist ein Mittelfinger an die Missbraucher und eine Hymne für die Misshandelten“, erklärt die Band die tiefere Bedeutung des Songs. „Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, und die Band weigert sich, untätig zu bleiben. Dieser Song ist für die Stimmlosen, dieser Song ist für die Schweigenden. Jetzt ist es an der Zeit, laut zu sein, jetzt ist es an der Zeit, sich ohrenbetäubend laut zu Wort zu melden.“

Zu ihrer Partnerschaft mit Metal Blade und Blacklight sagt die Band: „Rxptrs fühlen sich geehrt, der Metal Blade Records Familie beizutreten und unsere Reise mit Blacklight Media zu beginnen. Diejenigen, die die Band kennen, wissen, dass wir uns die Finger blutig arbeiten, für alles einstehen, woran wir glauben, und den Bullshit an der Tür lassen, also gibt es kein anderes Team, dem wir lieber angehören würden.“

Chris Santos von Blacklight Media Records kommentiert: „Ich bin so aufgeregt, dass Rxptrs der Blacklight Media/Metal Blade Records Familie beigetreten ist! Als ich sie das erste Mal hörte und sah, war ich sofort begeistert von ihrer einzigartigen Mischung aus ansteckend schweren Riffs, wahnsinnig eingängigen Texten und ihrer Rock’n’Roll-Attitüde! Das ist eine Band, die es weit bringen wird, und ich könnte nicht glücklicher sein, wenn ich sie auf ihrem Weg begleiten darf! 2022 wird das Jahr der Rxptrs sein!“

Rxptrs (ausgesprochen „Raptors“) sind eine neue Welle des britischen Rock. Das energiegeladene Quintett kombiniert wilde Härte mit einem Gespür für Melodien. Die kreativen, langjährigen Freunde haben es sich zur Aufgabe gemacht, keine Grenzen zu überschreiten und die Grenzen der Genres zu sprengen, um einen unverwechselbaren Sound zu kreieren. Jeder raue Track ist mit lyrischem Tiefgang gespickt, denn Rxptrs legen alles offen. Sie sagen: „Musik ist ein Gefäß, so kanalisieren wir die Erfahrungen, die uns geprägt haben. So entblößen wir unsere Narben“. Die Hardcore-Fangemeinde der Gruppe, die für ihre explosiven Live-Auftritte bekannt ist, wächst stetig. Ihre Arbeitsmentalität beim Touren hat dazu geführt, dass sie neben Bands wie Escape The Fate, King 810, As It Is, Light The Torch und vielen anderen die Bühnen in ganz Großbritannien und Europa zum Glühen gebracht haben. Die Energie von Rxptrs steckt die Bevölkerung an, während sie sich in der Live-Szene die Zähne ausbeißen, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie langsamer werden, denn sie sind wild entschlossen, allen den Weg von Rxptrs zu zeigen.

Rxptrs sind:

Simon Roach – Gesang

Ian Chadderton – Gitarren

Harley Watson – Gitarren

Sam Leworthy – Bass

Mat Capper – Schlagzeug

