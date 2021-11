Frontm3n: die „britischen Eagles“ mit neuem Album auf großer Tour

Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln sind: Frontm3n! Bekannt wurden die drei charmanten Engländer unter anderem als Sänger der Hollies, 10cc oder Sweet.

Frontm3n, die, wegen ihres fantastischen Harmoniegesangs und ihrer Ohrwurm-Melodien, längst als die „britischen Eagles“ gelten, veröffentlichten am 29.10.21 ihr neues Studioalbum Enjoy The Ride, das mit zwölf brandneuen, selbstgeschriebenen Songs ein kleines Meisterwerk geworden ist. Wenige Tage später packt das Trio seine Gitarren in die Koffer und geht auf große Deutschland-Tour.

Das Brit-Trio ist durchaus eine Art Supergroup – immerhin ist oder war jeder von ihnen Sänger einer Band, die es bis in die höchsten Pop- und Rocksphären schaffte. Howarth ist seit Jahren Sänger von The Hollies, Lincoln war 13 Jahre Leadsänger bei Sweet und ist aktuell der Frontmann bei Smokie und Wilson lieh seine Stimme 20 Jahre lang der Band 10cc. Gemeinsam agiert das Trio seit fünf Jahren als Frontm3n!

Erlebt die drei Ausnahmemusiker auf ihrer Up Close – Tour 2021/2022 und genießt ein „Unplugged“ – Konzert der Extraklasse.

Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln gemeinsam auf einer Bühne – das ist Magie und Spielfreude pur, ein Hautnah-Konzert mit Hits, die jeder kennt und jeder liebt, neu und auf frische, akustische Art interpretiert. Jeder Song mit seiner eigenen Geschichte aus der musikalischen Reise der drei Musiker.

Oder wie die Märkische Allgemeine so treffend (be)schreibt: „Drei Männer, drei Gitarren – ein Dream-Team!“

Die Zuschauer können sich auf Mega-Hits der Hollies (The Air That I Breathe, He Ain’t Heavy, He’s My Brother), von The Sweet (Love is Like Oxygen, Ballroom Blitz), von 10cc (I’m Not In Love, Dreadlock Holiday) sowie natürlich auch auf die eigenen neuen Frontm3n Songs (Walking Down That Lin oder Angels And Demons) freuen!

Tickets und Infos gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.frontm3n.de. Erste Konzerte in Hamburg und Krefeld sind bereits ausverkauft!

Frontm3n Live-Termine 2021:

10.11.21 Hallstadt, Kulturboden

11.11.21 Ansbach, Kammerspiele

12.11.21 Dreieich, Bürgerhaus

14.11.21 Lübeck, Kolosseum

28.11.21 Fulda, Orangerie

30.11.21 Chemnitz, Stadthalle

02.12.21 Halle (Saale), Steintor Varieté

03.12.21 Dresden, Alter Schlachthof

04.12.21 Horn-Bad Meinberg, Kurtheater

05.12.21 Osnabrück, Rosenhof

06.12.21 Berlin, Admiralspalast

07.12.21 Hamburg, Tivoli (ausverkauft)

09.12.21 Zwickau, Gasometer

10.12.21 Altenkirchen, Stadthalle

11.12.21 Friedberg, Stadthalle

12.12.21 Krefeld, Kulturfabrik (ausverkauft)

Frontm3n Live-Termine 2022:

07.01.22 Erfurt, Kaisersaal

08.01.22 Rostock, Stadthalle

09.01.22 Krefeld, Kulturfabrik (Zusatzkonzert)

10.01.22 Kleve, Stadthalle

11.01.22 Köln, Gloria Theater

13.01.22 Zirndorf, erlebe Wigner!

14.01.22 Augsburg, Parktheater (Zusatzkonzert)

15.01.22 Kempten, kultBox

16.01.22 Günzburg, Forum am Hofgarten

19.01.22 Verden, Stadthalle

20.01.22 Buchholz, Empore

21.01.22 Kreuztal, Eichener Hamer

22.01.22 Rosenheim, Ballhaus

24.01.22 Hamburg, Tivoli (Zusatzkonzert)

25.01.22 Leipzig, Gewandhaus

27.01.22 Schwäbisch Gmünd, Prediger

28.01.22 Bensheim, Musiktheater Rex

29.01.22 Magdeburg, AMO

30.01.22 Neubrandenburg, Kulturkirche

29.05.22 Stuttgart, Theaterhaus T1

