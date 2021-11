Frontm3n – Enjoy The Ride

Artist: Frontm3n

Herkunft: England

Album: Enjoy The Ride

Spiellänge: 47:11 Minuten

Genre: Pop, Rock, 70s Rock, Hard Rock

Release: 29.10.2021

Label: Universal Music

Link: https://frontm3n.de/



Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Peter Howarth

Gesang, Gitarre – Pete Lincoln

Gesang, Gitarre – Mick Wilson

Tracklist:

Intro Walking Down That Line Peace And Love Hurricane I’m Coming Home Angels And Demons That Thing Sad Songs Two Wrongs (Don’t Make It Right) Happy Ever After Sentimental Fool Open The Door Enjoy The Ride

In der Vergangenheit sind mir Frontm3n bereits das eine oder andere Mal über den Weg gelaufen. Der Pop Rock der drei Musikgiganten Peter Howarth, Pete Lincoln und Mick Wilson ist trotz der Mainstream Haltung auch für einen Softrocker noch erträglich. Enjoy The Ride setzt wieder auf die Kraft der Gitarren und lebt ganz klar von den gesanglichen Momenten, die jeder der drei Sänger ganz anders interpretiert. Anders als bei ihrem Debütalbum von vor drei Jahren, setzt das Trio nicht auf alte Megahits, sondern die neue Platte erhält zwölf neue Kompositionen. Geschrieben hat diese Mick Wilson und wurden von ihm persönlich produziert. Trotzdem bleiben Frontm3n ihrem ersten Ansatz treu und klingen eins zu eins nach Toto und den Eagles – Fans beider Lager kommen somit voll auf ihre Kosten.

Das Artwort zeigt einen alten Käfer, der mit drei akustischen Gitarren im Gepäck eine Achterbahn voller Emotionen erlebt. Jede Gitarre steht für einen der Musiker, die gleichberechtigt mit vollem Einsatz Hand an Enjoy The Ride legen. In 47 Minuten versuchen die drei euch nochmals um den Finger zu wickeln. Seit wenigen Tagen steht das gute Stück über Universal Music griffbereit. Neben dem bereits angesprochenem Pop Rock lebt die Scheibe von 70s Rock Elementen und der Old School Hard Rock Attitüde. Für richtige Rocker bleiben Hurricane oder Sentimental Fool schwer zu greifen und flutschen immer wieder aus den Händen. Glatt und fröhlich leben die Stücke von der positiven Energie, die von den drei Musikern permanent ausgeht. Verträumte Melodien tragen die letzten Sonnenstrahlen durch die Fenster ins Haus. Unter den Füßen raschelt das bunte Laub und das Kaminfeuer lodert beruhigend. Beruhigend, vollkommen ausgeglichen muss man aufpassen, dass einem die Last des Tages nicht zu sehr abfällt und die Beine zu früh schwer werden. In späteren Stunden kann man Enjoy The Ride auflegen, wenn die Bettschwere einsetzen darf, vorher sollte man daran denken, dass alle wichtigen Dinge des Tages erledigt wurden.